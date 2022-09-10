Арестович о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области: Нам некуда девать пленных уже. Там полный коллапс и катастрофа

Об этом 9 сентября в эфире YouTube-канала "Фейгин LIVE" рассказал советник Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

"Большущая проблема… нам некуда девать пленных уже… столько их набрали, что войска не справляются. А почему это происходит? Уже можно признать… 30 населенных пунктов освободили в Харьковской области, это все в результате наступления на Балаклею и далее на Купянск", – сказал Арестович.

По его словам, "там [в Харьковской области] полный коллапс и катастрофа".

"Обвал, как цунами, сносит российские войска. Мы захватили тысячи снарядов, десятки единиц новейшей техники… огнеметные системы", – отметил Арестович.

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