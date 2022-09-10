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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области: Нам некуда девать пленных уже. Там полный коллапс и катастрофа

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Обвал, как цунами, сносит российские войска, отметил Арестович
Обвал, как цунами, сносит российские войска, отметил Арестович
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления в Харьковской области взяли в плен большое количество российских оккупантов.

Об этом 9 сентября в эфире YouTube-канала "Фейгин LIVE" рассказал советник Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

"Большущая проблема… нам некуда девать пленных уже… столько их набрали, что войска не справляются. А почему это происходит? Уже можно признать… 30 населенных пунктов освободили в Харьковской области, это все в результате наступления на Балаклею и далее на Купянск", – сказал Арестович.

По его словам, "там [в Харьковской области] полный коллапс и катастрофа".

"Обвал, как цунами, сносит российские войска. Мы захватили тысячи снарядов, десятки единиц новейшей техники… огнеметные системы", – отметил Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Днем 8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на харьковском направлении за последнее время освобождено более 20 населенных пунктов, общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на харьковском и южнобугском направлениях, составляет более 700 км².

В Генштабе Вооруженных сил Украины контрнаступление на харьковском направлении называют успешным. ВСУ продвинулись там почти на 50 км за три дня при поддержке местного населения, говорится в утренней сводке Генштаба, опубликованной 9 сентября. По словам президента Владимира Зеленского, ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, захват, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, пленные, Алексей Арестович, советник, Купянск, ВСУ, война России против Украины, Балаклея, Офис президента Украины, войска, российские оккупанты, контрнаступление
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