Арестович о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области: Нам некуда девать пленных уже. Там полный коллапс и катастрофа

Об этом 9 сентября в эфире YouTube-канала "Фейгин LIVE" рассказал советник Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.
"Большущая проблема… нам некуда девать пленных уже… столько их набрали, что войска не справляются. А почему это происходит? Уже можно признать… 30 населенных пунктов освободили в Харьковской области, это все в результате наступления на Балаклею и далее на Купянск", – сказал Арестович.
По его словам, "там [в Харьковской области] полный коллапс и катастрофа".
"Обвал, как цунами, сносит российские войска. Мы захватили тысячи снарядов, десятки единиц новейшей техники… огнеметные системы", – отметил Арестович.
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Днем 8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на харьковском направлении за последнее время освобождено более 20 населенных пунктов, общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на харьковском и южнобугском направлениях, составляет более 700 км².
В Генштабе Вооруженных сил Украины контрнаступление на харьковском направлении называют успешным. ВСУ продвинулись там почти на 50 км за три дня при поддержке местного населения, говорится в утренней сводке Генштаба, опубликованной 9 сентября. По словам президента Владимира Зеленского, ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области.