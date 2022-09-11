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ВОЙНА В УКРАИНЕ

И.о. мэра Балаклеи: Почти все села вокруг города уничтожены

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ВСУ освободили Балаклею 8 сентября
ВСУ освободили Балаклею 8 сентября
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты разрушили практически все населенные пункты в районе Балаклеи Харьковской области, которую ВСУ освободили 8 сентября. Об этом в интервью "Главкому" заявила исполняющая обязанности мэра Балаклеи Оксана Боднар.

"Есть и разрушения, и погибшие. Есть и замученные. Что происходило в самой Балаклее, еще предстоит узнать. Вот даже позавчера (7 сентября) рашисты расстреляли автомобиль, на котором пытались выехать из города два парня, один из них был таксистом. Я их знала, они погибли. Здание торговли, городской универмаг, центральный почтамт разрушены", – сказала Боднар.

Она отметила, что поврежден, в частности, и ее дом.

"Также знаю, что детонировал вражеский военный автомобиль, когда они вели бой. В результате загорелся пятиэтажный дом. Сгорели крыша, четвертый и пятый этажи. Это дом по улице Соборной, 88. Я лично жила в одном из домов по улице Соборной. Так уже 27 февраля он остался без окон и дверей. Напротив него Балаклейский ремонтный завод, по нему прилетало. Стреляли и по селам. Села вокруг Балаклеи почти все уничтожены. Думаю, еще рано говорить о покое – еще будет опасно", – подчеркнула Боднар.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр Балаклеи Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и откинули российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт изучения войны (ISW).

В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. В освобожденные города и села возвращаются подразделения Национальной полиции, там проводятся мероприятия по проверке территории.

10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от российских оккупантов Балаклее.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, война России против Украины, Балаклея, российские оккупанты, деоккупация
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