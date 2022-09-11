И.о. мэра Балаклеи: Почти все села вокруг города уничтожены

"Есть и разрушения, и погибшие. Есть и замученные. Что происходило в самой Балаклее, еще предстоит узнать. Вот даже позавчера (7 сентября) рашисты расстреляли автомобиль, на котором пытались выехать из города два парня, один из них был таксистом. Я их знала, они погибли. Здание торговли, городской универмаг, центральный почтамт разрушены", – сказала Боднар.

Она отметила, что поврежден, в частности, и ее дом.

"Также знаю, что детонировал вражеский военный автомобиль, когда они вели бой. В результате загорелся пятиэтажный дом. Сгорели крыша, четвертый и пятый этажи. Это дом по улице Соборной, 88. Я лично жила в одном из домов по улице Соборной. Так уже 27 февраля он остался без окон и дверей. Напротив него Балаклейский ремонтный завод, по нему прилетало. Стреляли и по селам. Села вокруг Балаклеи почти все уничтожены. Думаю, еще рано говорить о покое – еще будет опасно", – подчеркнула Боднар.

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