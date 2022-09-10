"Продолжение следует". Синегубов сообщил, что в Балаклее официально подняли флаг Украины

Об этом Синегубов сообщил в Telegram.

"Балаклея – это Украина! Сегодня совместно с военными во главе с Александром Сырским подняли украинский флаг. Парни и девушки из Вооруженных сил, вы сегодня творите новую историю свободной Украины, гордимся", – написал он, отметив, что "продолжение следует".