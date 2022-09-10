"Продолжение следует". Синегубов сообщил, что в Балаклее официально подняли флаг Украины

Об этом Синегубов сообщил в Telegram.
"Балаклея – это Украина! Сегодня совместно с военными во главе с Александром Сырским подняли украинский флаг. Парни и девушки из Вооруженных сил, вы сегодня творите новую историю свободной Украины, гордимся", – написал он, отметив, что "продолжение следует".
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. В освобожденные города и села возвращаются подразделения Национальной полиции, там проводятся мероприятия по проверке территории.