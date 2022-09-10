В боях под Балаклеей погиб оператор телеканала "Прямий" Алексей Юрченко

У Юрченко был военный опыт и после начала полномасштабного вторжения он пошел на фронт Фото: prm.ua

Как рассказали на телеканале, Юрченко сражался за Украину в 2015–2016 годах, участвовал в боях за Марьинку и Пески. После начала полномасштабного вторжения РФ вновь встал в ряды Вооруженных сил Украины. Получил офицерские погоны в августе 2022 года. Командовал взводом гранатометчиков.

"Очень любил операторскую работу и имел кучу планов. Принимал участие в съемке проекта "Точка Ноль" об АТО. Такой сериал, который снимался силами самих атошников. У Алексея осталась дочь Даша 13 лет", – говорится в сообщении.

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Видео: Телеканал Прямий / YouTube

Гибель Юрченко также прокомментировал в Facebook пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он рассказал, что 24 февраля Юрченко пришел на Лаврскую и сразу записался в 206-й батальон теробороны Киева, а позднее в рядах ВСУ поехал освобождать Харьковскую область.

"Он отличился в боях за Марьинку и Пески. В 2015 году, когда дочь Даша шла в первый класс, Алексей вырвался с фронта, чтобы повести ее в первый класс… Мои искренние соболезнования жене Татьяне и всей семье Алексея", – говорится в сообщении.

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