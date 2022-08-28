В боях под Бахмутом погиб член команды НАПК Олег Финогенов

Финогенов занимался IT-системами для предотвращения коррупции, но после начала вторжения РФ вернулся на фронт Фото: НАЗК / Telegram

В агентстве рассказали, что Финогенов работал в отделе цифровой трансформации и инновационного развития НАПК – строил новейшие IT-системы для предотвращения коррупции в Украине.

"У Олега был значительный военный опыт: он с 2015 года защищал Украину в рядах знаменитой 93-й бригады "Холодный Яр". Так что 24 февраля без колебаний сразу уехал на фронт к своим побратимам-холоднояровцам", – говорится в сообщении.

О гибели Финогенова сообщил также его побратим Александр Кудин.

"При защите Родины в Донецкой области, проявив стойкость и мужество, настоящий героизм, погиб командир, побратим Финогенов Олег", – написал он.

По данным издания "Корреспондент", Финогенов был активистом, защищал от застройки старый Киев, в частности Протасов Яр.