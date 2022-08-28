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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В боях под Бахмутом погиб член команды НАПК Олег Финогенов

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Финогенов занимался IT-системами для предотвращения коррупции, но после начала вторжения РФ вернулся на фронт
Финогенов занимался IT-системами для предотвращения коррупции, но после начала вторжения РФ вернулся на фронт
Фото: НАЗК / Telegram

Под артиллерийским обстрелом россиян возле Бахмута Донецкой области погиб украинский военный, киевлянин Олег Финогенов. Он был членом команды Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). О гибели своего сотрудника НАПК сообщило 27 августа.

В агентстве рассказали, что Финогенов работал в отделе цифровой трансформации и инновационного развития НАПК – строил новейшие IT-системы для предотвращения коррупции в Украине.

"У Олега был значительный военный опыт: он с 2015 года защищал Украину в рядах знаменитой 93-й бригады "Холодный Яр". Так что 24 февраля без колебаний сразу уехал на фронт к своим побратимам-холоднояровцам", – говорится в сообщении. 

О гибели Финогенова сообщил также его побратим Александр Кудин. 

"При защите Родины в Донецкой области, проявив стойкость и мужество, настоящий героизм, погиб командир, побратим Финогенов Олег", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02S1CrhYdro1DdQjMqh6AkmWE6DfaDQJ4Buk6Ze5aZcXbcsnps6PRGSmPzshzxrtz8l&id=100024191972456

По данным издания "Корреспондент", Финогенов был активистом, защищал от застройки старый Киев, в частности Протасов Яр.

Контекст:

В боях с российскими оккупантами с начала полномасштабного вторжения РФ погибли около 9 тыс. украинских военнослужащих, сообщил 22 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: смерть, военные, некролог, украинский военный, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, НАПК, погибшие, потери
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