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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Погиб один из лучших военных летчиков Украины Антон Листопад. Он вел авиаколонну над Крещатиком в день 30-летия Независимости

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Незадолго до гибели Листопад получил орден За мужество III степени
Незадолго до гибели Листопад получил орден За мужество III степени
Фото: ФТЛ при ІФНТУНГ. Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради / Facebook

На войне против российских оккупантов погиб Антон Листопад, который в 2019 году был признан лучшим летчиком Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщили 14 августа в Физико-техническом лицее Ивано-Франковска, выпускником которого он был.

17 сентября летчику исполнился бы 31 год. Дата гибели не называется.

Листопад окончил лицей в 2008-м, "запомнился как способный, очень настойчивый и упрямый юноша". В 2010 году он подписал контракт с ВСУ, получил высшее образование в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Кожедуба (2013–2018), стал военным пилотом высшего класса.

После 2014 года выполнял задания на Донбассе. 

"Миллионы украинцев с восторгом и гордостью наблюдали в день 30-летия независимости пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Ведущим этой колонны был именно наш Антон", – рассказали в лицее.

После начала полномасштабного вторжения россиян в феврале капитан Листопад защищал свободу и независимость Украины.

"За проявленное мужество, отвагу и профессионализм за несколько дней до гибели был отмечен в Киеве наградой: получил от президента Владимира Зеленского орден "За мужество" III степени", – отметили в сообщении. 

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Теги: смерть, авиация, некролог, парад, ВСУ, война России против Украины, пилот, летчик
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