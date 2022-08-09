Спикер ВС ВСУ: Девушки из разных стран писали, что хотят познакомиться с Призраком Киева, а некоторые хотели с ним вступить в брак

"Если немного напомнить об этой легенде.. Не мы ее придумали, сразу скажу. Это люди, которые видели, снимали героические воздушные бои в небе столицы и вокруг нее. Сейчас в соцсетях очень просто это публикуется, подхватывается везде. И кто-то сказал "мститель", кто-то сказал какой-то "борец со злом", но прицепилось прозвище Призрак Киева. Это такой украинский супермен, наше добро, которое борется со злом. Скажу больше: к нам обращались из разных стран, девушки писали и из США, что мечтают познакомиться с этим супергероем, а некоторые даже хотели заочно с ним вступить в брак", – сказал он.

Игнат отметил, что поступали официальные обращения "чуть ли не дать ему какую-то государственную награду".

"Тогда пришлось уже людям объяснять, что Призрак – собирательный образ всех летчиков. Все хотят видеть одного... Это "призраки Киева", которые появляются там, где враг не ждет, и наносят ему непоправимые потери на тех МиГ-29 пиксельных, которых враг так боится в ближнем бою", – заявил спикер.

В конце апреля в Воздушных силах ВСУ заявили, что Призрак Киева – это сборный образ бойцов 40-й бригады тактической авиации, защищающих небо над Киевской областью.