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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спикер ВС ВСУ: Девушки из разных стран писали, что хотят познакомиться с Призраком Киева, а некоторые хотели с ним вступить в брак

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Призрак Киева был собирательным образом, сообщали в ВС ВСУ
Призрак Киева был собирательным образом, сообщали в ВС ВСУ
Фото: EPA

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире "24 канала" 8 августа рассказал о популярности Призрака Киева, который был собирательным образом 40-й бригады тактической авиации.

"Если немного напомнить об этой легенде.. Не мы ее придумали, сразу скажу. Это люди, которые видели, снимали героические воздушные бои в небе столицы и вокруг нее. Сейчас в соцсетях очень просто это публикуется, подхватывается везде. И кто-то сказал "мститель", кто-то сказал какой-то "борец со злом", но прицепилось прозвище Призрак Киева. Это такой украинский супермен, наше добро, которое борется со злом. Скажу больше: к нам обращались из разных стран, девушки писали и из США, что мечтают познакомиться с этим супергероем, а некоторые даже хотели заочно с ним вступить в брак", – сказал он.

Игнат отметил, что поступали официальные обращения "чуть ли не дать ему какую-то государственную награду".

"Тогда пришлось уже людям объяснять, что Призрак – собирательный образ всех летчиков. Все хотят видеть одного... Это "призраки Киева", которые появляются там, где враг не ждет, и наносят ему непоправимые потери на тех МиГ-29 пиксельных, которых враг так боится в ближнем бою", – заявил спикер.

В конце апреля в Воздушных силах ВСУ заявили, что Призрак Киева – это сборный образ бойцов 40-й бригады тактической авиации, защищающих небо над Киевской областью.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ на 9 августа, оккупанты потеряли более 42,6 тыс. человек личного состава, а также 223 самолета, 193 вертолета и 15 кораблей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: авиация, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, летчик, Юрий Игнат
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