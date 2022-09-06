В боях под Изюмом в День Независимости Украины погиб военный из Австралии

Военный погиб в Изюмском районе в прямом бою с российскими оккупантами, когда батальон сражался за новые высоты. Ему было 27 лет.

"Типичный австралиец. Как главный герой из фильма "Крокодил Данди"– так о нем отзываются боевые побратимы. В Австралии занимался охотой. Любил жить в диких условиях. Джед мог починить практически все, как-то он чинил машину куском жестянки. Всегда шутил, мог рассмешить кого угодно даже простым разговором", – рассказали в батальоне.

Данахай был медиком и лучшим водителем отделения, быстро учился новому, за работу брался без вопросов, отмечается в сообщении. Шутил, что в доме проводит не более двух-трех недель в году.

"Помню, он как-то пришел на позицию, хотя дежурить не должен был, и когда я его спросил, что он здесь делает, ответил: "У нас мало людей, поэтому я здесь!" – вспомнил один из его побратимов.

Данахай родом из округа Нананго в штате Квинсленд. Представитель его семьи рассказал СМИ, что медицинский автомобиль, в котором тот был, попал под обстрел россиян, сообщило агентство ABC News.

"Джед прожил свою жизнь, пытаясь помочь другим людям. За короткое время на этой земле Джед сделал больше вещей, чем большинство из нас когда-либо сделает за всю жизнь. Он катался на собачьих упряжках за полярным кругом под северным сиянием, путешествовал по Европе и видел Северную Америку… У Джеда были друзья по всему миру, и его будет очень не хватать", – сказал представитель семьи.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал Данахая героем за его службу Украине и поблагодарил его за мужество.

Фото: abc.net.au

По информации Мирошниченко, Данахай – второй австралиец, погибший в Украине во время российского вторжения. Первым был Майкл О'Нил, о его смерти интернациональный легион сообщал в начале июня. По данным ABC News, О’Нил был водителем и занимался доставкой припасов на линию фронта и помощью с вывозом раненых и погибших.

Как сообщается на странице подразделения, в котором служил Данахай, оно было создано в 2014 году как отдельный добровольческий взвод "Карпатська Січ". В 2015 году взвод вошел в состав Вооруженных сил Украины, в 93-ю механизированную бригаду. За время участия в военных действиях на востоке Украины взвод стал ротой. Подразделение участвовало в боях в районе донецкого аэропорта: за Пески, шахту "Бутовка", Водяное, Опытное.

С 24 февраля 2022 года батальон "ОДЧ Карпатська Січ" оборонял Киев, держал позиции в Ирпене, Романовке и на броварском направлении. В настоящее время подразделение находится на изюмском направлении. В июне погиб командир батальона Олег Куцин.

В подразделении воюют бойцы из 35 стран, пишет hromadske.