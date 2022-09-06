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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В боях под Изюмом в День Независимости Украины погиб военный из Австралии

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Боевой медик Данахай стал вторым австралийцем, погибшим в Украине
Боевой медик Данахай стал вторым австралийцем, погибшим в Украине
Фото: dfat.gov.au

В Харьковской области 24 августа погиб военный Джед Уильям Данахай, приехавший из Австралии защищать Украину от российских захватчиков. Об этом сообщил в Facebook 5 сентября батальон "ОДЧ Карпатська Січ", в котором воевал иностранец.

Военный погиб в Изюмском районе в прямом бою с российскими оккупантами, когда батальон сражался за новые высоты. Ему было 27 лет.

"Типичный австралиец. Как главный герой из фильма "Крокодил Данди"– так о нем отзываются боевые побратимы. В Австралии занимался охотой. Любил жить в диких условиях. Джед мог починить практически все, как-то он чинил машину куском жестянки. Всегда шутил, мог рассмешить кого угодно даже простым разговором", – рассказали в батальоне. 

Данахай был медиком и лучшим водителем отделения, быстро учился новому, за работу брался без вопросов, отмечается в сообщении. Шутил, что в доме проводит не более двух-трех недель в году.

"Помню, он как-то пришел на позицию, хотя дежурить не должен был, и когда я его спросил, что он здесь делает, ответил: "У нас мало людей, поэтому я здесь!" – вспомнил один из его побратимов. 

https://www.facebook.com/karpatsich/posts/pfbid09xJcN3rJstT68cwcv78gaytyYQ4Ds7qc3w3qXegDkbeKNG4Zb1ToUKoWRw2htTNRl

Данахай родом из округа Нананго в штате Квинсленд. Представитель его семьи рассказал СМИ, что медицинский автомобиль, в котором тот был, попал под обстрел россиян, сообщило агентство ABC News.

"Джед прожил свою жизнь, пытаясь помочь другим людям. За короткое время на этой земле Джед сделал больше вещей, чем большинство из нас когда-либо сделает за всю жизнь. Он катался на собачьих упряжках за полярным кругом под северным сиянием, путешествовал по Европе и видел Северную Америку… У Джеда были друзья по всему миру, и его будет очень не хватать", – сказал представитель семьи. 

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал Данахая героем за его службу Украине и поблагодарил его за мужество. 

Фото: abc.net.au
Фото: abc.net.au

По информации Мирошниченко, Данахай – второй австралиец, погибший в Украине во время российского вторжения. Первым был Майкл О'Нил, о его смерти интернациональный легион сообщал в начале июня. По данным ABC News, О’Нил был водителем и занимался доставкой припасов на линию фронта и помощью с вывозом раненых и погибших. 

Как сообщается на странице подразделения, в котором служил Данахай, оно было создано в 2014 году как отдельный добровольческий взвод "Карпатська Січ". В 2015 году взвод вошел в состав Вооруженных сил Украины, в 93-ю механизированную бригаду. За время участия в военных действиях на востоке Украины взвод стал ротой. Подразделение участвовало в боях в районе донецкого аэропорта: за Пески, шахту "Бутовка", Водяное, Опытное.

С 24 февраля 2022 года батальон "ОДЧ Карпатська Січ" оборонял Киев, держал позиции в Ирпене, Романовке и на броварском направлении. В настоящее время подразделение находится на изюмском направлении. В июне погиб командир батальона Олег Куцин

В подразделении воюют бойцы из 35 стран, пишет hromadske

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля объявил о создании интернационального легиона. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

13 июня представитель легиона Дамьен Магру на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ" сообщил, что к интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов. Грузинский командир Мамука Мамуашвили 14 июня уточнил, что на стороне Украины сражаются 20 тыс. иностранцев.

Теги: Австралия, военные, Изюм, Харьковская область, некролог, добровольцы, Карпатская Сечь, иностранцы, погибшие
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