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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Волонтер-медик из Великобритании погиб под Харьковом – СМИ

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По словам сестры, Макинтош был убит 24 августа
По словам сестры, Макинтош был убит 24 августа
Скриншот: gofundme.com

В Украине погиб 48-летний британец Крейг Макинтош, который был добровольцем-медиком. Об этом сообщила его семья, смерть подтвердило и министерство иностранных дел Великобритании, пишет Тhe Guardian.

По словам сестры, Лорны Макинтош, он был убит 24 августа российскими военными, когда его отряд попал в засаду под Харьковом. 

"Он был садовником, но всегда мечтал служить в вооруженных силах, и наблюдая за разворачивающимся конфликтом и видя разрушения, он решил, что хочет пойти помогать людям", – цитирует ее издание.

Чтобы собрать средства на транспортировку тела брата из Украины, женщина объявила сбор средств на краунфандинговой платформе GoFundMe. 

"Этот самоотверженный человек в настоящее время застрял в морге в Украине, и нет никакой помощи, чтобы вернуть его домой. Пожалуйста, пожалуйста, помогите вернуть нашего героя", – написано на странице сбора.

Макинтош писала, что на оплату перевозки нужно £4 тыс. 1 сентября на странице сбора было указано, что женщине перечислили уже более £12 тыс.

Тhe Guardian сообщает, что министерство иностранных дел Великобритании связалось с семьей погибшего и поддерживает ее.

Контекст:

О создании в ВСУ интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил 27 февраля. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

Теги: Украина, Харьков, Великобритания, добровольцы, МИД Великобритании, война России против Украины
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