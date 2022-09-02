Волонтер-медик из Великобритании погиб под Харьковом – СМИ

По словам сестры, Лорны Макинтош, он был убит 24 августа российскими военными, когда его отряд попал в засаду под Харьковом.

"Он был садовником, но всегда мечтал служить в вооруженных силах, и наблюдая за разворачивающимся конфликтом и видя разрушения, он решил, что хочет пойти помогать людям", – цитирует ее издание.

Чтобы собрать средства на транспортировку тела брата из Украины, женщина объявила сбор средств на краунфандинговой платформе GoFundMe.

"Этот самоотверженный человек в настоящее время застрял в морге в Украине, и нет никакой помощи, чтобы вернуть его домой. Пожалуйста, пожалуйста, помогите вернуть нашего героя", – написано на странице сбора.

Макинтош писала, что на оплату перевозки нужно £4 тыс. 1 сентября на странице сбора было указано, что женщине перечислили уже более £12 тыс.

Тhe Guardian сообщает, что министерство иностранных дел Великобритании связалось с семьей погибшего и поддерживает ее.