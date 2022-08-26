В боях за Украину погиб американский доброволец, в Госдепартаменте США смерть подтвердили

В Госдепартаменте США смерть американца в Украине изданию подтвердили, но отказались от дальнейших комментариев "из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи".

Newsweek связывает смерть американца в Украине с информацией, опубликованной 26 августа в Telegrаm губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко. В посте чиновника сказано, что его воюющие против Украины земляки якобы отразили атаку "иностранных наемников", а на видео Кожемяко показал документы якобы на имя служащего в ВСУ 24-летнего американца по имени Джонс Джошуа Алан.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее уже появлялись сообщения о гибели американцев на войне в Украине. Так, 29 апреля стало известно о гибели 22-летнего добровольца Вилли Кансела, который в прошлом служил в морской пехоте США.