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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В боях за Украину погиб американский доброволец, в Госдепартаменте США смерть подтвердили

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В Госдепартаменте США подробности гибели не сообщили
В Госдепартаменте США подробности гибели не сообщили
Фото: ЕРА

В Украине погиб американский доброволец, воевавший против российских оккупантов на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом 26 августа сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на собственные источники.

В Госдепартаменте США смерть американца в Украине изданию подтвердили, но отказались от дальнейших комментариев "из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи".

Newsweek связывает смерть американца в Украине с информацией, опубликованной 26 августа в Telegrаm губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко. В посте чиновника сказано, что его воюющие против Украины земляки якобы отразили атаку "иностранных наемников", а на видео Кожемяко показал документы якобы на имя служащего в ВСУ 24-летнего американца по имени Джонс Джошуа Алан.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее уже появлялись сообщения о гибели американцев на войне в Украине. Так, 29 апреля стало известно о гибели 22-летнего добровольца Вилли Кансела, который в прошлом служил в морской пехоте США.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

О создании в ВСУ интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил 27 февраля. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, смерть, война, добровольцы, вторжение, ВСУ, война России против Украины, документы, погибшие, вторжение России в Украину
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