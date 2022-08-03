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Зеленский подписал указ, который позволяет иностранцам продлевать контракт с ВСУ на срок до 10 лет

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Зеленский подписал указ 1 августа
Зеленский подписал указ 1 августа
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский указом №545/2022 от 1 августа внес изменение в положение о прохождении иностранцев и лиц без гражданства службы в Вооруженных силах Украины в особый период.

"Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен на срок от одного до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе", – сказано в документе.

Кроме того, Зеленский увеличил срок выслуги военнослужащих данной категории: младшего сержанта – с шести месяцев до одного года, сержанта – с одного года до двух лет, старшего сержанта и старшины – с одного года до трех лет.

Контекст:

О создании Интернационального легиона обороны Украины Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из более чем 50 стран, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

13 июня спикер легиона Дамьен Магру сообщил, что к Интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точное количество. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких [стран], как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: добровольцы, указ, Владимир Зеленский, ВСУ, иностранцы, президент, контрактная армия
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