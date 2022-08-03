Зеленский подписал указ, который позволяет иностранцам продлевать контракт с ВСУ на срок до 10 лет

"Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен на срок от одного до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе", – сказано в документе.

Кроме того, Зеленский увеличил срок выслуги военнослужащих данной категории: младшего сержанта – с шести месяцев до одного года, сержанта – с одного года до двух лет, старшего сержанта и старшины – с одного года до трех лет.