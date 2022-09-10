Минобороны РФ умолчало об отступлении из Балаклеи и закрыло комментарии в соцсетях

В сводке фигурируют названия нескольких населенных пунктов Харьковской области, но он ни слова не сказал о Балаклее, умолчав о потере города оккупантами. О Балаклее он ничего не говорил и на брифинге 7 сентября.
За несколько часов до этого российские пропагандисты спрашивали Дмитрия Пескова – пресс-секретаря президента России Владимира Путина – о "ситуации вокруг" Балаклеи. Тот отказался комментировать отступление оккупантов и переадресовал вопрос Конашенкову.
Кроме того, министерство обороны РФ отключило комментарии в своих аккаунтах в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", пишет проект "Можем объяснить", отмечая, что сначала комментарии пытались модерировать, удаляя сообщения с упоминанием о Балаклее. Потом возможность комментировать просто закрыли.
В Facebook ведомство уже несколько месяцев ничего не публикует, последний пост датирован 26 апреля, но и там количество пользователей, которые могут оставлять комментарии, ограничили.
О том, что в Балаклее установлен украинский флаг, президент Украины Владимир Зеленский сообщил вечером 8 сентября. Однако на тот момент в неофициальных источниках атака ВСУ в Харьковской области обсуждалась уже несколько дней. "О массированной атаке ВСУ в направлении Балаклеи стало известно во вторник [6 сентября] – как уже не раз бывало во время российско-украинской войны, из неофициальных, но неплохо осведомленных источников", – отмечает "Русская служба ВВС".
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал Зеленский. В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. В освобожденные города и села возвращаются подразделения Национальной полиции, там проводятся мероприятия по проверке территории.