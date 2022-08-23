Боевые наркотики, биолаборатории и "черные трансплантологи". В Минздраве Украины опровергли мифы вражеской пропаганды

В украинском Минздраве в очередной раз опровергли живучий, как вирус, российский фейк о "биолабораториях НАТО в Украине" Фото: depositphotos.com

"Прокремлевские каналы распространяли фейк, будто на Донбассе "черные трансплантологи" забирают органы у раненых бойцов ВСУ и пророссийских местных. Российские СМИ сняли очередной сюжет о "боевых наркотиках", под которыми украинские военные идут в бой. Конспирологи уверяли, что посредством COVID-19 человечество готовят к концлагерям. Тем временем в соцсетях распространялся миф, будто обезьянья оспа распространяется через гомосексуальные связи", – перечислили в Минздраве актуальные фейки.

В МОЗ последовательно разобрали дезинформацию. Обезьяна оспа, подчеркнули эксперты, может передаваться воздушно-капельным путем при длительном и тесном контакте с инфицированным.

"Ученые действительно обнаружили, что обезьянья оспа чаще распространялась среди мужчин, имевших секс с другими мужчинами. Однако эта болезнь распространяется не только среди геев", – заявили в Минздраве.

Отмечается, что заразиться обезьяньей оспой можно после контакта с кровью, пораженной кожей, слизистой оболочкой инфицированных или после контакта с вещами, которыми пользовался инфицированный. Кроме того, беременная женщина может передать вирус будущему ребенку.

Что касается "концлагерей", эксперты подчеркнули: ВОЗ предлагает использовать только проверенные методы защиты от COVID-19, не имеющие ничего общего с концлагерями.

Один из самых популярных фейков роспропаганды – якобы украинских военных накачивали "наркотиками из биолабораторий", а одну из таких лабораторий нашли в Рубежном Луганской области – тоже не соответствует действительности, заверили в Минздраве.

"Завод компании "Микрохим", о котором идет речь в сюжетах росСМИ, – это не "западная биолаборатория", а продемонстрированные в сюжете документы свидетельствуют лишь о том, что там могли проводить стандартные клинические испытания", – сказано в сообщении.

В МОЗ добавили, что препарат "Налбуфин", о котором тоже упоминают пропагандисты из росСМИ, является не "боевым наркотиком", а обезболивающим.

Не вызывает у экспертов доверия и "информация" о том, что на Донбассе "черные трансплантологи" якобы вырезают органы у раненых украинских военных и местных с пророссийскими взглядами.

"Операции по трансплантации органов предполагают привлечение большого количества медработников и оборудования, а органы остаются жизнеспособными для трансплантации вне тела недолгое время", – возразили в Минздраве.