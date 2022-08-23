Боевые наркотики, биолаборатории и "черные трансплантологи". В Минздраве Украины опровергли мифы вражеской пропаганды

"Прокремлевские каналы распространяли фейк, будто на Донбассе "черные трансплантологи" забирают органы у раненых бойцов ВСУ и пророссийских местных. Российские СМИ сняли очередной сюжет о "боевых наркотиках", под которыми украинские военные идут в бой. Конспирологи уверяли, что посредством COVID-19 человечество готовят к концлагерям. Тем временем в соцсетях распространялся миф, будто обезьянья оспа распространяется через гомосексуальные связи", – перечислили в Минздраве актуальные фейки.
В МОЗ последовательно разобрали дезинформацию. Обезьяна оспа, подчеркнули эксперты, может передаваться воздушно-капельным путем при длительном и тесном контакте с инфицированным.
"Ученые действительно обнаружили, что обезьянья оспа чаще распространялась среди мужчин, имевших секс с другими мужчинами. Однако эта болезнь распространяется не только среди геев", – заявили в Минздраве.
Отмечается, что заразиться обезьяньей оспой можно после контакта с кровью, пораженной кожей, слизистой оболочкой инфицированных или после контакта с вещами, которыми пользовался инфицированный. Кроме того, беременная женщина может передать вирус будущему ребенку.
Что касается "концлагерей", эксперты подчеркнули: ВОЗ предлагает использовать только проверенные методы защиты от COVID-19, не имеющие ничего общего с концлагерями.
Один из самых популярных фейков роспропаганды – якобы украинских военных накачивали "наркотиками из биолабораторий", а одну из таких лабораторий нашли в Рубежном Луганской области – тоже не соответствует действительности, заверили в Минздраве.
"Завод компании "Микрохим", о котором идет речь в сюжетах росСМИ, – это не "западная биолаборатория", а продемонстрированные в сюжете документы свидетельствуют лишь о том, что там могли проводить стандартные клинические испытания", – сказано в сообщении.
В МОЗ добавили, что препарат "Налбуфин", о котором тоже упоминают пропагандисты из росСМИ, является не "боевым наркотиком", а обезболивающим.
Не вызывает у экспертов доверия и "информация" о том, что на Донбассе "черные трансплантологи" якобы вырезают органы у раненых украинских военных и местных с пророссийскими взглядами.
"Операции по трансплантации органов предполагают привлечение большого количества медработников и оборудования, а органы остаются жизнеспособными для трансплантации вне тела недолгое время", – возразили в Минздраве.
Российская пропаганда с начала войны пыталась оправдать полномасштабное вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля, в том числе якобы наличием в стране "биолабораторий НАТО", в которых якобы разрабатывается оружие против россиян.
Нарратив о "боевых наркотиках" также является стандартным для роспропаганды. Подконтрольное Кремлю издание "РИА Новости" еще 5 марта сообщило, что под Мариуполем якобы обнаружили лаборатории, где производили "боевые" наркотики для украинских "нацистов", писала "Украинская правда".
6 марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, "разрабатывали компоненты биологического оружия".
После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что РФ может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения – ни химического, ни биологического, – и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину.
Постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 18 марта высказал пропагандистские тезисы о разработке на территории Украины "биологического оружия". Однако в организации отвергли его заявления.
19 июля Россия запустила новый фейк об "американских биолабораториях" в Украине, в которых якобы проводят опыты над военными, превращая их в "смертоносных чудовищ".