ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Боевые наркотики, биолаборатории и "черные трансплантологи". В Минздраве Украины опровергли мифы вражеской пропаганды

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В украинском Минздраве в очередной раз опровергли живучий, как вирус, российский фейк о "биолабораториях НАТО в Украине"
В украинском Минздраве в очередной раз опровергли живучий, как вирус, российский фейк о "биолабораториях НАТО в Украине"
Фото: depositphotos.com

Пресс-служба Министерства здравоохранения (МОЗ) Украины 21 августа в Facebook опровергла несколько фейковых тезисов и мифов, которыми пользуется российская пропаганда.

"Прокремлевские каналы распространяли фейк, будто на Донбассе "черные трансплантологи" забирают органы у раненых бойцов ВСУ и пророссийских местных. Российские СМИ сняли очередной сюжет о "боевых наркотиках", под которыми украинские военные идут в бой. Конспирологи уверяли, что посредством COVID-19 человечество готовят к концлагерям. Тем временем в соцсетях распространялся миф, будто обезьянья оспа распространяется через гомосексуальные связи", – перечислили в Минздраве актуальные фейки.

В МОЗ последовательно разобрали дезинформацию. Обезьяна оспа, подчеркнули эксперты, может передаваться воздушно-капельным путем при длительном и тесном контакте с инфицированным.

"Ученые действительно обнаружили, что обезьянья оспа чаще распространялась среди мужчин, имевших секс с другими мужчинами. Однако эта болезнь распространяется не только среди геев", – заявили в Минздраве.

Отмечается, что заразиться обезьяньей оспой можно после контакта с кровью, пораженной кожей, слизистой оболочкой инфицированных или после контакта с вещами, которыми пользовался инфицированный. Кроме того, беременная женщина может передать вирус будущему ребенку.

Что касается "концлагерей", эксперты подчеркнули: ВОЗ предлагает использовать только проверенные методы защиты от COVID-19, не имеющие ничего общего с концлагерями.

Один из самых популярных фейков роспропаганды – якобы украинских военных накачивали "наркотиками из биолабораторий", а одну из таких лабораторий нашли в Рубежном Луганской области – тоже не соответствует действительности, заверили в Минздраве.

"Завод компании "Микрохим", о котором идет речь в сюжетах росСМИ, – это не "западная биолаборатория", а продемонстрированные в сюжете документы свидетельствуют лишь о том, что там могли проводить стандартные клинические испытания", – сказано в сообщении.

В МОЗ добавили, что препарат "Налбуфин", о котором тоже упоминают пропагандисты из росСМИ, является не "боевым наркотиком", а обезболивающим.

Не вызывает у экспертов доверия и "информация" о том, что на Донбассе "черные трансплантологи" якобы вырезают органы у раненых украинских военных и местных с пророссийскими взглядами.

"Операции по трансплантации органов предполагают привлечение большого количества медработников и оборудования, а органы остаются жизнеспособными для трансплантации вне тела недолгое время", – возразили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/pfbid02RsLd6JpP5AuFERQFWjPUehN3uy9fqThiFnxe6AxeNjfr9iNP5b5VC4WDWvv2S8wXl

Контекст:

Российская пропаганда с начала войны пыталась оправдать полномасштабное вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля, в том числе якобы наличием в стране "биолабораторий НАТО", в которых якобы разрабатывается оружие против россиян.

Нарратив о "боевых наркотиках" также является стандартным для роспропаганды. Подконтрольное Кремлю издание "РИА Новости" еще 5 марта сообщило, что под Мариуполем якобы обнаружили лаборатории, где производили "боевые" наркотики для украинских "нацистов", писала "Украинская правда".

6 марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, "разрабатывали компоненты биологического оружия".

После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что РФ может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения – ни химического, ни биологического, – и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину.

Постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 18 марта высказал пропагандистские тезисы о разработке на территории Украины "биологического оружия". Однако в организации отвергли его заявления.

19 июля Россия запустила новый фейк об "американских биолабораториях" в Украине, в которых якобы проводят опыты над военными, превращая их в "смертоносных чудовищ".

Теги: Россия, Украина, ООН, эпидемия, ВОЗ, наркотики, геи, Донбасс, ученые, российская пропаганда, полк Азов, Рубежное, минобороны РФ, фейк, болезнь, Игорь Конашенков, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, дезинформация, оспа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети радоваться, женщины ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом
Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети – радоваться, женщины – ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом
"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео
"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео
"Україно, ми з тобою!" Главный раввин Украины записал песню. Видео
"Україно, ми з тобою!" Главный раввин Украины записал песню. Видео
"Кто мог подумать, что сбор меда станет моим любимым занятием". Бекхэм в спецкомбинизоне показал, как работает на собственной пасеке. Видео
"Кто мог подумать, что сбор меда станет моим любимым занятием". Бекхэм в спецкомбинизоне показал, как работает на собственной пасеке. Видео
"Уже тогда конфликты закончились нашей победой". Скрипка вспомнил, как в Москве ногой врезал Дугину в челюсть
"Уже тогда конфликты закончились нашей победой". Скрипка вспомнил, как в Москве ногой врезал Дугину в челюсть
"Так вкусно!" 48-летняя Наталья Кличко показала, какую украинскую еду в Германии приготовила для нее мать
"Так вкусно!" 48-летняя Наталья Кличко показала, какую украинскую еду в Германии приготовила для нее мать
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (352101)
2
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (255220)
3
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (211680)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (180305)
5
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (137417)
6
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (56619)
7
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (48155)
8
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны (37202)
 
 
 
 