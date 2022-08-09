В Молдове зафиксирован первый случай оспы обезьян

Больной в США контактировал с человеком, у которого был вирус оспы обезьян Фото: ЕРА

По ее словам, больной в США контактировал с человеком, у которого выявили новый тип инфекции. Вернувшись в Молдову он обратился за медпомощью в инфекционную больницу имени Томмы Чорбэ в Кишиневе.

Врачи заметили у него характерные для обезьяньей оспы симптомы – жар, слабость и сыпь.

"Пациент был госпитализирован в клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ, а собранный и проведенный в лаборатории Национального агентства по безопасности пищевых продуктов анализ подтвердил положительный RT-PCR тест на оспу обезьян. Эпидемиологическое расследование продолжается", - написала она