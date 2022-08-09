В Молдове зафиксирован первый случай оспы обезьян

По ее словам, больной в США контактировал с человеком, у которого выявили новый тип инфекции. Вернувшись в Молдову он обратился за медпомощью в инфекционную больницу имени Томмы Чорбэ в Кишиневе.
Врачи заметили у него характерные для обезьяньей оспы симптомы – жар, слабость и сыпь.
"Пациент был госпитализирован в клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ, а собранный и проведенный в лаборатории Национального агентства по безопасности пищевых продуктов анализ подтвердил положительный RT-PCR тест на оспу обезьян. Эпидемиологическое расследование продолжается", - написала она
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Симптомы заболевания схожи с симптомами, наблюдавшимися у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже. Обычно симптомы проходят без какого-либо лечения в течение двух – трех недель, но в некоторых случаях вызывает осложнения, которые могут привести к смерти.
Вирус начал распространяться в мае 2022 года, к началу августа было зафиксировано более 22 тыс. случаев оспы обезьян в 80 странах.
Специфической вакцины от оспы обезьян на данный момент нет, однако определенную степень защиты дает вакцина от натуральной оспы.
В конце июля ВОЗ объявила распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
Вирус вызывает обеспокоенность в на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. При этом вирус оспы обезьян менее заразен, чем коронавирус: человек может заболеть в результате тесного контакта с больным, его постельным бельем или одеждой.
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что в Украине распространение болезни маловероятно.