Вероятность распространения оспы обезьян в Украине очень мала – Кузин

По словам Кузина, по состоянию на сегодняшний день в Украине не зафиксировано ни одного случая оспы обезьян.
"В Украине случаев заболевания оспой обезьян нет. Для того, чтобы инфицироваться, нужен длительный контакт с больным человеком. И это довольно маловероятно, учитывая, что сейчас количество туристических маршрутов достаточно ограничено", – отметил замминистра.
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отмечает ВОЗ. Его симптомы у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже.
Оспа обезьян обычно является самоизлечивающимся заболеванием, симптомы которого сохраняются от 14 до 21 дня. От этой болезни нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику оспы обезьян.
Случаи оспы обезьян уже зафиксировали в странах Европы, а также в США, Канаде и Австралии.