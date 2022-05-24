Вероятность распространения оспы обезьян в Украине очень мала – Кузин

По состоянию на сегодняшний день в Украине не зафиксировано ни одного случая оспы обезьян Фото: depositphotos.com

По словам Кузина, по состоянию на сегодняшний день в Украине не зафиксировано ни одного случая оспы обезьян.

"В Украине случаев заболевания оспой обезьян нет. Для того, чтобы инфицироваться, нужен длительный контакт с больным человеком. И это довольно маловероятно, учитывая, что сейчас количество туристических маршрутов достаточно ограничено", – отметил замминистра.