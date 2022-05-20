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В Европе, США, Канаде и Австралии распространяется оспа обезьян

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В Европе первое официальное сообщение о случае оспы обезьян появилось 7 мая в Великобритании
В Европе первое официальное сообщение о случае оспы обезьян появилось 7 мая в Великобритании
Фото: depositphotos.com

В странах Европы, а также в США, Канаде и Австралии фиксируются случаи оспы обезьян. Об этом сообщили BBC, Reuters и Euronews, ссылаясь на сообщения местных СМИ и органов здравоохранения.

В Европе первое официальное сообщение о случае оспы обезьян появилось 7 мая в Великобритании. Агентство по безопасности здравоохранения страны сообщило о болезни у мужчины, недавно прилетевшего в Великобританию из Нигерии. С тех пор в стране было подтверждено в общей сложности девять случаев.

О последних двух случаях агентство сообщило 18 мая – один в Лондоне, а другой на юго-востоке Англии. Ни один из заболевших ранее не ездил в Африку, потому медики предполагают, что они заразились в Великобритании.

Португалия 18 мая подтвердила пять случаев оспы обезьян у молодых мужчин и расследовала еще 15 подозрительных случаев. Все они были выявлены в этом месяце в районе Лиссабона. В Испании медики расследовали 23 возможных случая оспы, все среди молодых мужчин.

19 мая один случай был зарегистрирован в Швеции, один – в Италии и один неподтвержденный – во Франции. Шведские власти заявили, что не уверены, как человек заразился вирусом. Местные СМИ Италии сообщают, что их заболевший недавно вернулся с Канарских островов.

20 мая Австралия сообщила о первом подозрении на оспу обезьян у мужчины, который заболел после возвращения из путешествия по Европе.

В США органы здравоохранения штата Массачусетс также подтвердили, что один мужчина заразился оспой обезьян. Недавно он побывал в Канаде, где местные СМИ сообщают, что расследуются 13 предполагаемых случаев заражения вирусом.

Контекст:

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отмечает ВОЗ. Его симптомы у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже.

Оспа обезьян обычно является самоизлечивающимся заболеванием, симптомы которого сохраняются от 14 до 21 дня. От этой болезни нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику оспы обезьян.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Франция, Великобритания, Португалия, Испания, Италия, Канада, Австралия, Швеция, Европа, болезнь, оспа
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