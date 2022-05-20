В Европе, США, Канаде и Австралии распространяется оспа обезьян

В Европе первое официальное сообщение о случае оспы обезьян появилось 7 мая в Великобритании. Агентство по безопасности здравоохранения страны сообщило о болезни у мужчины, недавно прилетевшего в Великобританию из Нигерии. С тех пор в стране было подтверждено в общей сложности девять случаев.

О последних двух случаях агентство сообщило 18 мая – один в Лондоне, а другой на юго-востоке Англии. Ни один из заболевших ранее не ездил в Африку, потому медики предполагают, что они заразились в Великобритании.

Португалия 18 мая подтвердила пять случаев оспы обезьян у молодых мужчин и расследовала еще 15 подозрительных случаев. Все они были выявлены в этом месяце в районе Лиссабона. В Испании медики расследовали 23 возможных случая оспы, все среди молодых мужчин.

19 мая один случай был зарегистрирован в Швеции, один – в Италии и один неподтвержденный – во Франции. Шведские власти заявили, что не уверены, как человек заразился вирусом. Местные СМИ Италии сообщают, что их заболевший недавно вернулся с Канарских островов.

20 мая Австралия сообщила о первом подозрении на оспу обезьян у мужчины, который заболел после возвращения из путешествия по Европе.

В США органы здравоохранения штата Массачусетс также подтвердили, что один мужчина заразился оспой обезьян. Недавно он побывал в Канаде, где местные СМИ сообщают, что расследуются 13 предполагаемых случаев заражения вирусом.