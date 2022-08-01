В Испании от обезьяньей оспы умерли двое людей. Это первые смерти в Европе

В Валенсии зафиксировали смерть мужчины среднего возраста, умершего из-за энцефалита (воспаления головного мозга), связанного с инфекцией.

Всего в Испании зафиксировали почти 4300 случаев обезьяньей оспы. Из 3750 инфицированных, о которых есть информация, госпитализировали 120 человек (3,2%).

30 июля минздрав Испании сообщил о второй смерти от обезьяньей оспы: умер 31-летний мужчина из Кордовы, который болел менингоэнцефалитом.

Также 29 июля появилось сообщение о первой смерти от оспы обезьян в Бразилии. CNN отмечает, что умер 41-летний мужчина, который страдал лимфомой и ослабленной иммунной системой.

Первый летальный случай от оспы обезьян зафиксирован и в Индии, сообщило 1 августа издание Indian Express. 22-летний местный житель скончался в больнице через несколько дней после возвращения из ОАЭ.

В целом с мая зафиксировано почти 22 тыс. случаев оспы обезьян в 80 странах.