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В Испании от обезьяньей оспы умерли двое людей. Это первые смерти в Европе

В мире зафиксировано почти 22 тыс. случаев оспы обезьян
В мире зафиксировано почти 22 тыс. случаев оспы обезьян
Фото: depositphotos.com

Министерство здравоохранения Испании 29 июля подтвердило первую в стране смерть зараженного обезьяньей оспой, пишет El Pais. Это первый летальный случай, связанный с этой болезнью, подчеркивает CNN.

В Валенсии зафиксировали смерть мужчины среднего возраста, умершего из-за энцефалита (воспаления головного мозга), связанного с инфекцией.

Всего в Испании зафиксировали почти 4300 случаев обезьяньей оспы. Из 3750 инфицированных, о которых есть информация, госпитализировали 120 человек (3,2%).

30 июля минздрав Испании сообщил о второй смерти от обезьяньей оспы: умер 31-летний мужчина из Кордовы, который болел менингоэнцефалитом.

Также 29 июля появилось сообщение о первой смерти от оспы обезьян в Бразилии. CNN отмечает, что умер 41-летний мужчина, который страдал лимфомой и ослабленной иммунной системой.

Первый летальный случай от оспы обезьян зафиксирован и в Индии, сообщило 1 августа издание Indian Express. 22-летний местный житель скончался в больнице через несколько дней после возвращения из ОАЭ.

В целом с мая зафиксировано почти 22 тыс. случаев оспы обезьян в 80 странах. 

Контекст:

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отмечает ВОЗ. Его симптомы у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже.

Оспа обезьян обычно является самоизлечивающимся заболеванием, симптомы которого сохраняются от 14 до 21 дня. От этой болезни нет специфического лечения или вакцины, однако предшествовавшая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику оспы обезьян.

Случаи оспы обезьян уже зафиксировали в странах Европы, в США, Канаде, Австралии. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что в Украине распространение болезни маловероятно.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Индия, Испания, смерть, Бразилия, болезнь, оспа
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