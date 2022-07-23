Из-за вспышки обезьяньей оспы ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию глобального масштаба

Глава ВОЗ рассказал, что во время голосования по поводу вопроса, признавать ли такую ситуацию, девять экспертов выступили против и шестеро за и самому ему пришлось выступить "в качестве решающего органа".

Гебрейесус отметил, что сейчас вспышка обезьяньей оспы "сконцентрирована среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами", в первую очередь среди больных с несколькими половыми партнерами.

Источники Reuters утверждают, что наивысший уровень опасности глава ВОЗ поддержал, вероятнее всего, из-за опасений по поводу роста заболеваемости и нехватки вакцин и методов лечения такой оспы.

Агентство пишет, что на сегодняшний день известно о более 16 тыс. случаев обезьяньей оспы в более чем 75 странах. В Африке зафиксировано пять смертей среди пациентов с таким заболеванием.