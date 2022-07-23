Из-за вспышки обезьяньей оспы ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию глобального масштаба

Глава ВОЗ рассказал, что во время голосования по поводу вопроса, признавать ли такую ситуацию, девять экспертов выступили против и шестеро за и самому ему пришлось выступить "в качестве решающего органа".
Гебрейесус отметил, что сейчас вспышка обезьяньей оспы "сконцентрирована среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами", в первую очередь среди больных с несколькими половыми партнерами.
Источники Reuters утверждают, что наивысший уровень опасности глава ВОЗ поддержал, вероятнее всего, из-за опасений по поводу роста заболеваемости и нехватки вакцин и методов лечения такой оспы.
Агентство пишет, что на сегодняшний день известно о более 16 тыс. случаев обезьяньей оспы в более чем 75 странах. В Африке зафиксировано пять смертей среди пациентов с таким заболеванием.
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отмечает ВОЗ. Его симптомы у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже.
Оспа обезьян обычно является самоизлечивающимся заболеванием, симптомы которого сохраняются от 14 до 21 дня. От этой болезни нет специфического лечения или вакцины, однако предшествовавшая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику оспы обезьян.
Случаи оспы обезьян уже зафиксировали в странах Европы, в США, Канаде, Австралии. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что в Украине распространение болезни маловероятно.