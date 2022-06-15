Название обезьяньей оспы сменят на недискриминационное

Решение о переименовании в ВОЗ приняли после того, как на прошлой неделе более 30 ученых написали о "срочной необходимости в недискриминационном и не стигматизирующем" названии вируса и вызываемого им заболевания.
Кроме того, ВОЗ на следующей неделе проведет экстренное совещание, чтобы определить, следует ли классифицировать вспышку оспы обезьян как чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что нынешняя вспышка "необычна и вызывает тревогу".
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отмечает ВОЗ. Его симптомы у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже.
Оспа обезьян обычно является самоизлечивающимся заболеванием, симптомы которого сохраняются от 14 до 21 дня. От этой болезни нет специфического лечения или вакцины, однако предшествовавшая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику оспы обезьян.
Случаи оспы обезьян уже зафиксировали в странах Европы, а также в США, Канаде и Австралии. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что в Украине распространение болезни маловероятно.
По данным ВОЗ на 10 июня, в мире зарегистрировано 1536 случаев с подозрением на оспу обезьян, из них подтверждены 59, а в 72 случаях больные умерли.