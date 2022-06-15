Название обезьяньей оспы сменят на недискриминационное

Решение о переименовании в ВОЗ приняли после того, как на прошлой неделе более 30 ученых написали о "срочной необходимости в недискриминационном и не стигматизирующем" названии вируса и вызываемого им заболевания.

Кроме того, ВОЗ на следующей неделе проведет экстренное совещание, чтобы определить, следует ли классифицировать вспышку оспы обезьян как чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что нынешняя вспышка "необычна и вызывает тревогу".