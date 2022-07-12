В России выявили первый случай оспы обезьян

Заболевание выявили у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы. Его изолировали, сейчас россиянин находится в больнице.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что все контактные лица установлены и находятся под медицинским наблюдением.
"В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медпомощь. За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", – сообщили в ведомстве.
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отмечает ВОЗ. Его симптомы у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже.
Оспа обезьян обычно является самоизлечивающимся заболеванием, симптомы которого сохраняются от 14 до 21 дня. От этой болезни нет специфического лечения или вакцины, однако предшествовавшая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику оспы обезьян.
Случаи оспы обезьян уже зафиксировали в странах Европы, а также в США, Канаде и Австралии. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что в Украине распространение болезни маловероятно.
По данным ВОЗ, с 1 января по 4 июля было зарегистрировано 6027 лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян и три случая смерти в 59 странах.