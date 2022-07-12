В России выявили первый случай оспы обезьян

Заболевание выявили у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы. Его изолировали, сейчас россиянин находится в больнице.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что все контактные лица установлены и находятся под медицинским наблюдением.

"В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медпомощь. За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", – сообщили в ведомстве.