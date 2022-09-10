Бутусов: Сегодня нам всем нужно молчать о реальной обстановке. Украинская армия удивляет не только врагов, но и себя

Бутусов: Как остановить армию, которая пытается опережать приказы, где от генерала до солдата все вдохновлены общим успехом, и которая бьется за каждую безымянную высоту, как за свой собственный дом? Фото: Юрій Бутусов / Facebook

"Сегодня нам всем нужно молчать о реальной обстановке, потому что сейчас реальную обстановку не знают не только блогеры, а пока не знает в полной мере даже сам Генеральный штаб. Украинская армия удивляет не только врагов, но и саму себя", – написал он.

По словам Бутусова, украинские защитники ведут наступление, "несмотря на приказы отдохнуть", а атаки и марши начинаются намного раньше установленных "и действительно очень коротких" промежутков на сон и заправку.

"Как остановить армию, которая пытается опережать приказы, где от генерала до солдата все вдохновлены общим успехом, и которая бьется за каждую безымянную высоту, как за свой собственный дом? О такой мотивации путинские генералы в академиях не читали, они ищут наемников за большие деньги, чтобы мотивировать солдат, но деньги никогда не создадут такой феноменальной боеспособности. Так что будем ждать, когда командиры соберут все последние доклады", – добавил он.