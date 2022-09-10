ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бутусов: Сегодня нам всем нужно молчать о реальной обстановке. Украинская армия удивляет не только врагов, но и себя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бутусов: Как остановить армию, которая пытается опережать приказы, где от генерала до солдата все вдохновлены общим успехом, и которая бьется за каждую безымянную высоту, как за свой собственный дом?
Бутусов: Как остановить армию, которая пытается опережать приказы, где от генерала до солдата все вдохновлены общим успехом, и которая бьется за каждую безымянную высоту, как за свой собственный дом?
Фото: Юрій Бутусов / Facebook

Всем лидерам общественного мнения сейчас не нужно сообщать об обстановке на фронте, заявил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Facebook 10 сентября.

"Сегодня нам всем нужно молчать о реальной обстановке, потому что сейчас реальную обстановку не знают не только блогеры, а пока не знает в полной мере даже сам Генеральный штаб. Украинская армия удивляет не только врагов, но и саму себя", – написал он. 

По словам Бутусова, украинские защитники ведут наступление, "несмотря на приказы отдохнуть", а атаки и марши начинаются намного раньше установленных "и действительно очень коротких" промежутков на сон и заправку.

"Как остановить армию, которая пытается опережать приказы, где от генерала до солдата все вдохновлены общим успехом, и которая бьется за каждую безымянную высоту, как за свой собственный дом? О такой мотивации путинские генералы в академиях не читали, они ищут наемников за большие деньги, чтобы мотивировать солдат, но деньги никогда не создадут такой феноменальной боеспособности. Так что будем ждать, когда командиры соберут все последние доклады", – добавил он.  

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0wcsSkZXAjUywNKkB2QXcRsrgxDMHkMi3jF3X5LYDc7G5BaC8JCXEa2LsEB6fLFBtl

Контекст:

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. В освобожденные города и села возвращаются подразделения Национальной полиции, там проводятся мероприятия по проверке территории

Кроме того, 29 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. После этого, 4 сентября, стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.

9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США видят успехи Украины на юге и "определенные успехи" – в Харьковской области. Как отмечает Reuters, наступление на юге Украины обсуждалось несколько недель, но подробности о происходящем там "скудны". Наступление в Харьковской области агентство назвало "неожиданным", но подчеркнуло, что именно там Украина достигла некоторых из наиболее значительных успехов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: армия, Генштаб ВСУ, Юрий Бутусов, оборона, ВСУ, наступление, война России против Украины, Балаклея
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Каменских снялась босой в прозрачном платье
Каменских снялась босой в прозрачном платье
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Деградация полная". Гордон показал, как россиянин устроил "бои без правил" (261766)
2
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото (57228)
3
"Мне было стыдно, когда поняла, как больно сделала этой девушке". Новая возлюбленная мужа Дорофеевой призналась, что разбила чужую семью (52541)
4
"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото (41097)
5
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото (36969)
6
Dantes о новом бойфренде своей жены Дорофеевой: Плюну ли Кацурину в лицо, когда увидимся? Зачем? Мы же все – взрослые люди (30015)
7
40-летняя Мейхер в тонком сарафане с кожаными бретелями показала вид спереди и сзади (28089)
8
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после (26219)
 
 
 
 