Бутусов: Сегодня нам всем нужно молчать о реальной обстановке. Украинская армия удивляет не только врагов, но и себя

"Сегодня нам всем нужно молчать о реальной обстановке, потому что сейчас реальную обстановку не знают не только блогеры, а пока не знает в полной мере даже сам Генеральный штаб. Украинская армия удивляет не только врагов, но и саму себя", – написал он.
По словам Бутусова, украинские защитники ведут наступление, "несмотря на приказы отдохнуть", а атаки и марши начинаются намного раньше установленных "и действительно очень коротких" промежутков на сон и заправку.
"Как остановить армию, которая пытается опережать приказы, где от генерала до солдата все вдохновлены общим успехом, и которая бьется за каждую безымянную высоту, как за свой собственный дом? О такой мотивации путинские генералы в академиях не читали, они ищут наемников за большие деньги, чтобы мотивировать солдат, но деньги никогда не создадут такой феноменальной боеспособности. Так что будем ждать, когда командиры соберут все последние доклады", – добавил он.
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. В освобожденные города и села возвращаются подразделения Национальной полиции, там проводятся мероприятия по проверке территории.
Кроме того, 29 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. После этого, 4 сентября, стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.
9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США видят успехи Украины на юге и "определенные успехи" – в Харьковской области. Как отмечает Reuters, наступление на юге Украины обсуждалось несколько недель, но подробности о происходящем там "скудны". Наступление в Харьковской области агентство назвало "неожиданным", но подчеркнуло, что именно там Украина достигла некоторых из наиболее значительных успехов.