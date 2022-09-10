ВСУ отбили атаки россиян в районе пяти населенных пунктов, авиация сил обороны нанесла 33 удара по оккупантам – сводка Генштаба

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 10 сентября.
"Враг с высокой интенсивностью ведет воздушную разведку, продолжает принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. За прошедшие сутки враг нанес 13 ракетных и 23 авиационных удара по объектам на территории Украины", – сказано в сводке.
Оккупанты обстреливали из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты на харьковском, славянском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопаловском, запорожском направлениях. На южнобугском направлении войска РФ вели обстрелы вдоль линии соприкосновения.
Как сказано в сводке, боевая авиация сил обороны Украины вчера нанесла 33 удара по позициям захватчиков, в результате уничтожен склад боеприпасов, есть попадания по почти 25 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники.
"Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут и Первомайское, – сообщили в Генштабе. – За прошедшие сутки в результате огневого влияния ракетных войск и артиллерии наших наземных войск нанесено поражение 18 пунктам управления разного уровня, районам сосредоточения живой силы противника, средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, артиллерийским подразделениям и более чем 20 складам с боеприпасами и топливом".
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. В освобожденные города и села возвращаются подразделения Национальной полиции, там проводятся мероприятия по проверке территории.
Кроме того, 29 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. После этого, 4 сентября, стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.
9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США видят успехи Украины на юге и "определенные успехи" – в Харьковской области. Как отмечает Reuters, наступление на юге Украины обсуждалось несколько недель, но подробности о происходящем там "скудны". Наступление в Харьковской области агентство назвало "неожиданным", но подчеркнуло, что именно там Украина достигла некоторых из наиболее значительных успехов.