ВСУ отбили атаки россиян в районе пяти населенных пунктов, авиация сил обороны нанесла 33 удара по оккупантам – сводка Генштаба

Украинские защитники за последние несколько дней освободили более 1 тыс. км² территории страны от оккупантов Фото: Вовки Да Вінчі / Twitter

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 10 сентября.

"Враг с высокой интенсивностью ведет воздушную разведку, продолжает принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. За прошедшие сутки враг нанес 13 ракетных и 23 авиационных удара по объектам на территории Украины", – сказано в сводке.

Оккупанты обстреливали из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты на харьковском, славянском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопаловском, запорожском направлениях. На южнобугском направлении войска РФ вели обстрелы вдоль линии соприкосновения.

Как сказано в сводке, боевая авиация сил обороны Украины вчера нанесла 33 удара по позициям захватчиков, в результате уничтожен склад боеприпасов, есть попадания по почти 25 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники.

"Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут и Первомайское, – сообщили в Генштабе. – За прошедшие сутки в результате огневого влияния ракетных войск и артиллерии наших наземных войск нанесено поражение 18 пунктам управления разного уровня, районам сосредоточения живой силы противника, средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, артиллерийским подразделениям и более чем 20 складам с боеприпасами и топливом".