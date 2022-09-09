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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне 9 сентября нанесли более 12 ракетных, а также авиаударов по восьми населенным пунктам Украины – Генштаб ВСУ

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Оккупанты 9 сентября совершили до 40 самолетовылетов, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты 9 сентября совершили до 40 самолетовылетов, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска в течение суток 9 сентября нанесли более 12 ракетных и более 12 авиационных ударов по объектам на территории Украины.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook в 18.16, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что оккупанты совершили до 40 самолетовылетов.

"Пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Великие Проходы, Старовировка, Юрьевка, Темировка, Терновые Поды, Сухой Ставок, Барвинок и Белогорка", – говорится в сообщении.

По информации Генштаба, угроза авиационных и ракетных ударов сохраняется по всей территории Украины, в том числе из Беларуси.

Війна Росії проти України. Головне (оновлюється)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0vbgHqUpDiUsCL8PG6gbbKbFo795cATKH7Z98vrwQJz5z8LTLhyrr8Rwd8DREp2ESl

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны ВСУ из северных областей страны. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников сказал 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

С 1-го по 8 сентября ВСУ освободили от российской оккупации более 1 тыс. км² территории Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.

Российские военные выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет, сообщило 4 сентября управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Генштаб ВСУ, авиация, угрозы, самолеты, авиаудар, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, российские военные, российские оккупанты
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