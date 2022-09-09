Среди оккупантов растет число дезертиров, враг задействовал вертолеты и оружие для возвращения беглецов на боевые позиции – Генштаб ВСУ

Отмечается, что, в связи со значительными потерями среди личного состава и нежеланием воевать среди оккупантов значительно ухудшается морально-психологическое состояние.

"На временно захваченной территории Херсонской области, в районе населенного пункта Бабенковка Вторая, враг для поиска беглецов и возвращения их на боевые позиции был вынужден задействовать вертолеты и оружие", – говорится в сообщении.

Кроме того, через Каланчак в направлении временно оккупированного Крыма зафиксировано интенсивное перемещение российских солдат – на автобусах и без оружия, указали в Генштабе ВСУ.

В сводке Генштаба ВСУ, опубликованной утром в Facebook, сообщается, что в течение суток отмечено более 15 случаев дезертирства среди личного состава оккупационных войск.

Война России против Украины. Главное (обновляется)