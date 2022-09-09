Среди оккупантов растет число дезертиров, враг задействовал вертолеты и оружие для возвращения беглецов на боевые позиции – Генштаб ВСУ

Отмечается, что, в связи со значительными потерями среди личного состава и нежеланием воевать среди оккупантов значительно ухудшается морально-психологическое состояние.
"На временно захваченной территории Херсонской области, в районе населенного пункта Бабенковка Вторая, враг для поиска беглецов и возвращения их на боевые позиции был вынужден задействовать вертолеты и оружие", – говорится в сообщении.
Кроме того, через Каланчак в направлении временно оккупированного Крыма зафиксировано интенсивное перемещение российских солдат – на автобусах и без оружия, указали в Генштабе ВСУ.
В сводке Генштаба ВСУ, опубликованной утром в Facebook, сообщается, что в течение суток отмечено более 15 случаев дезертирства среди личного состава оккупационных войск.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российские войска были изгнаны ВСУ из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников сказал 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.
С 1-го по 8 сентября ВСУ освободили от российской оккупации более 1 тыс. км² территории Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.