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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили атаки оккупантов в трех областях, совершили 10 авиаударов, уничтожили пункты управления, переправу и средства ПВО россиян – Генштаб

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Ракетные войска и артиллерия ВСУ нанесли удары по трем пунктам управления оккупантов, отметили в Генштабе
Ракетные войска и артиллерия ВСУ нанесли удары по трем пунктам управления оккупантов, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток 9 сентября успешно отбили атаки российских оккупационных войск в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.  

"Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не позволяют врагу продвигаться вглубь территории Украины. Наши воины успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Константиновка, Прудянка, Русские Тишки, Вернополье, Николаевка Вторая, Зайцево, Авдеевка, Каменка, Победа и Безымянное", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для поддержки действий наземных группировок авиация ВСУ совершила более 10 ударов.

"Уничтожены боевая техника, средства противовоздушной обороны (ПВО) и значительное количество живой силы в опорных пунктах на донецком и южнобугском направлениях", – сообщили в Генштабе.

Кроме того, подразделения ПВО ВСУ на разных направлениях уничтожили не менее двух БПЛА оккупантов.

В то же время ракетные войска и артиллерия нанесли удары по трем пунктам управления врага, понтонной переправе, 28 объектам сосредоточения живой силы и боевой техники россиян.

"В зону поражения попали склады с боеприпасами и огневые позиции артиллерии противника. Результаты уточняются", – резюмировали в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0vbgHqUpDiUsCL8PG6gbbKbFo795cATKH7Z98vrwQJz5z8LTLhyrr8Rwd8DREp2ESl

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны ВСУ из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников сказал 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

С 1-го по 8 сентября ВСУ освободили от российской оккупации более 1 тыс. км² территории Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, Вооруженные силы Украины, ПВО, Константиновка, Авдеевка, артиллерия, переправа, Зайцево, Каменка, Безымянное, ВСУ, авиаудар, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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