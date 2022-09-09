ВСУ отбили атаки оккупантов в трех областях, совершили 10 авиаударов, уничтожили пункты управления, переправу и средства ПВО россиян – Генштаб

Ракетные войска и артиллерия ВСУ нанесли удары по трем пунктам управления оккупантов, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не позволяют врагу продвигаться вглубь территории Украины. Наши воины успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Константиновка, Прудянка, Русские Тишки, Вернополье, Николаевка Вторая, Зайцево, Авдеевка, Каменка, Победа и Безымянное", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для поддержки действий наземных группировок авиация ВСУ совершила более 10 ударов.

"Уничтожены боевая техника, средства противовоздушной обороны (ПВО) и значительное количество живой силы в опорных пунктах на донецком и южнобугском направлениях", – сообщили в Генштабе.

Кроме того, подразделения ПВО ВСУ на разных направлениях уничтожили не менее двух БПЛА оккупантов.

В то же время ракетные войска и артиллерия нанесли удары по трем пунктам управления врага, понтонной переправе, 28 объектам сосредоточения живой силы и боевой техники россиян.

"В зону поражения попали склады с боеприпасами и огневые позиции артиллерии противника. Результаты уточняются", – резюмировали в Генштабе ВСУ.

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