В Херсонскую область прибыло около 1300 кадыровцев для усиления группировки оккупантов – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, в Херсонскую область отправили около 1300 кадыровцев Скриншот: Kadyrov_95 / Telegram

"Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение так называемых кадыровцев численностью до 1300 человек", – сказано в сообщении.

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