В Херсонскую область прибыло около 1300 кадыровцев для усиления группировки оккупантов – Генштаб ВСУ

"Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение так называемых кадыровцев численностью до 1300 человек", – сказано в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, операция сопровождается режимом информационной тишины. 4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.