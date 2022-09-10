Оккупанты продержатся в Херсонской области на правом берегу Днепра "две-три недели" – Арестович

Об этом 9 сентября в эфире YouTube-канала "Фейгин LIVE" рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, вечером украинские военные удачно обстреляли очередную переправу, "вместе со всеми понтонами".

"Эти парни [российские оккупанты], имеющие потребность где-то 4–5 тыс. тонн снабжения в день, просто чтобы поддерживать нормально боевую способность, и получающие 1,3–1,4 тыс. тонн, продержатся еще две-три недели, – спрогнозировал Арестович. – Потом дальше начнется каскадный обвал, если они не сумеют решить логистическую проблему. Но я не вижу ни одной причины, по которой они бы ее решили".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге Украины ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Операция сопровождается режимом информационной тишины.

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа Гуменюк.