Оккупанты продержатся в Херсонской области на правом берегу Днепра "две-три недели" – Арестович

Об этом 9 сентября в эфире YouTube-канала "Фейгин LIVE" рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, вечером украинские военные удачно обстреляли очередную переправу, "вместе со всеми понтонами".
"Эти парни [российские оккупанты], имеющие потребность где-то 4–5 тыс. тонн снабжения в день, просто чтобы поддерживать нормально боевую способность, и получающие 1,3–1,4 тыс. тонн, продержатся еще две-три недели, – спрогнозировал Арестович. – Потом дальше начнется каскадный обвал, если они не сумеют решить логистическую проблему. Но я не вижу ни одной причины, по которой они бы ее решили".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге Украины ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Операция сопровождается режимом информационной тишины.
Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа Гуменюк.