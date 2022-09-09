Оккупанты ведут активную воздушную разведку на южнобугском направлении, совершили более 60 вылетов – Генштаб ВСУ

Об этом 9 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook в 18.16, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"На южнобугском направлении противник… активно вел воздушную разведку БПЛА, совершил более 60 вылетов", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным Генштаба, в российских оккупационных подразделениях растет количество дезертиров. Так, в Херсонской области враг задействовал вертолеты и оружие для возвращения беглецов на боевые позиции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны ВСУ из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников сказал 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

С 1-го по 8 сентября ВСУ освободили от российской оккупации более 1 тыс. км² территории Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.