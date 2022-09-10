Мэр Одессы вручил мэру Николаева почетное отличие "За оборону Одессы"

Об этом сообщается в Telegram горсовета Одессы 9 сентября.
"Сегодня спокойную жизнь Одессы обеспечивают ВСУ и Николаев. Именно этот город находится у границ обороны и страдает от россиян. Кроме помощи Николаеву, мы также хотим выразить свою благодарность каждому жителю города в лице мэра Александра Сенкевича", – сказал Труханов.
На опубликованном видео Сенкевич пообещал после войны передать отличие в городской музей Николаева.
Почетное отличие "За оборону Одессы" основано Трухановым в 2022 году, отметил Telegram-канал Одесского горсовета.
"Им награждаются общественные организации, трудовые коллективы, жители Одессы и других городов Украины, иностранные граждане, которые помогают городу в борьбе с российской агрессией", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Наступление и взятие Николаева необходимо оккупантам, если они планирует захват Одессы, отмечала The Times.
Сенкевич говорил в конце марта, что российские войска через Николаев в Одессу не пройдут.