Мэр Одессы вручил мэру Николаева почетное отличие "За оборону Одессы"

Об этом сообщается в Telegram горсовета Одессы 9 сентября.

"Сегодня спокойную жизнь Одессы обеспечивают ВСУ и Николаев. Именно этот город находится у границ обороны и страдает от россиян. Кроме помощи Николаеву, мы также хотим выразить свою благодарность каждому жителю города в лице мэра Александра Сенкевича", – сказал Труханов.

На опубликованном видео Сенкевич пообещал после войны передать отличие в городской музей Николаева.

Почетное отличие "За оборону Одессы" основано Трухановым в 2022 году, отметил Telegram-канал Одесского горсовета.

"Им награждаются общественные организации, трудовые коллективы, жители Одессы и других городов Украины, иностранные граждане, которые помогают городу в борьбе с российской агрессией", – говорится в сообщении.

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