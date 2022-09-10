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Мэр Одессы вручил мэру Николаева почетное отличие "За оборону Одессы"

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Труханов (справа) вручил Сенкевичу (по центру) почетное отличие
Труханов (справа) вручил Сенкевичу (по центру) почетное отличие
Скриншот: Одеса. Офіційно / Telegram

Накануне Дня города Николаева, который отмечают 10 сентября, мэр Одессы Геннадий Труханов вручил мэру Николаева Александру Сенкевичу почетное отличие "За оборону Одессы".

Об этом сообщается в Telegram горсовета Одессы 9 сентября.

"Сегодня спокойную жизнь Одессы обеспечивают ВСУ и Николаев. Именно этот город находится у границ обороны и страдает от россиян. Кроме помощи Николаеву, мы также хотим выразить свою благодарность каждому жителю города в лице мэра Александра Сенкевича", – сказал Труханов.

На опубликованном видео Сенкевич пообещал после войны передать отличие в городской музей Николаева.

Почетное отличие "За оборону Одессы" основано Трухановым в 2022 году, отметил Telegram-канал Одесского горсовета.

"Им награждаются общественные организации, трудовые коллективы, жители Одессы и других городов Украины, иностранные граждане, которые помогают городу в борьбе с российской агрессией", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Наступление и взятие Николаева необходимо оккупантам, если они планирует захват Одессы, отмечала The Times.

Сенкевич говорил в конце марта, что российские войска через Николаев в Одессу не пройдут.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Николаев, агрессия, оборона, горсовет, Геннадий Труханов, ВСУ, наступление, война России против Украины, Александр Сенкевич, мэр Одессы, музей, мэр, российские оккупанты
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