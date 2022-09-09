В Воздушных силах ВСУ рассказали, при каких условиях оккупанты не смогут наносить удары по Николаеву из комплексов С-300

"РСЗО – "Град", "Смерч", "Ураган" – имеют свою дальность. "Град" – ориентировочно 20 км. "Торнадо-С" – модернизированная российская РСЗО – может стрелять с дальностью в более 100 км. Их никакими "куполами" не остановишь. Единственное противодействие РСЗО – это уничтожать их там, откуда они наносят удары. То есть предпринимать контрбатарейную борьбу и уничтожать их своими средствами. То же касается С-300 – их нужно банально уничтожать. У нас на вооружении сегодня есть американские противорадиолокационные ракеты HARM, которые адаптированы к советским истребителям МиГ", – пояснил Игнат.
По его словам, HARM ежедневно применяются против оккупантов и их комплексов как в глубине обороны, так и в непосредственной близости.
"Комплекс С-300 имеет дальность до 75 км. Поэтому их необходимо также уничтожать противорадиолокационными ракетами, артиллерией, в частности HIMARS. А для этого нужна эффективная работа разведки. Наши западные партнеры также делятся с нами данными относительно места нахождения этих средств. И совершенно верно – если их отодвинуть подальше от населенного пункта, то дальности действия не будет хватать", – подчеркнул Игнат.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты неоднократно обстреливали Николаев ракетами С-300. В, частности, 4 сентября в результате ударов противника были повреждены три больницы, три учебных заведения, гостиница, музей, десятки жилых домов.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.
Российские оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, сообщили в ОВА 21 августа.