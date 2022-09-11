ВСУ зашли в Купянск, продолжается освобождение от оккупантов Купянского и Изюмского районов Харьковской области – Генштаб

"Продолжается деоккупация Украины. В общей сложности за последние дни от российской оккупации освобождены около 2 тыс. км² украинской территории. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области", – говорится в сообщении.
За минувшие сутки для поддержки действий наземных группировок украинская авиация нанесла 23 удара, в ходе которых было уничтожено четыре зенитных ракетных комплекса россиян, поражены четыре опорных пункта и 15 мест скопления живой силы и техники противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ уничтожили два самолета (Су-25 и Су-34), один вертолет Ка-52, два беспилотника и одну управляемую авиационную ракету оккупантов.
"Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, огневого поражения живой силы и боевой техники, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. В результате огневого воздействия за сутки поражены два пункта управления беспилотной авиации, опорные пункты, скопление вооружения и военная техника противника в районах сосредоточения", – отметили в ВСУ.
Помимо этого, в зону поражения попали понтонная переправа и плавсредства противника с военной техникой на них.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
10 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала месяца ВСУ освободили около 2 тыс. км² территории, которая была под временной российской оккупацией.
В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. В освобожденные города и села возвращаются подразделения Национальной полиции, там проводятся мероприятия по проверке территории.
Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщала 10 сентября, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.