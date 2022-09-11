ВСУ зашли в Купянск, продолжается освобождение от оккупантов Купянского и Изюмского районов Харьковской области – Генштаб

В Генштабе ВСУ отметили, что за последние дни от российской оккупации освобождены около 2 тыс. км² украинской территории Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Продолжается деоккупация Украины. В общей сложности за последние дни от российской оккупации освобождены около 2 тыс. км² украинской территории. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки для поддержки действий наземных группировок украинская авиация нанесла 23 удара, в ходе которых было уничтожено четыре зенитных ракетных комплекса россиян, поражены четыре опорных пункта и 15 мест скопления живой силы и техники противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ уничтожили два самолета (Су-25 и Су-34), один вертолет Ка-52, два беспилотника и одну управляемую авиационную ракету оккупантов.

"Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, огневого поражения живой силы и боевой техники, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. В результате огневого воздействия за сутки поражены два пункта управления беспилотной авиации, опорные пункты, скопление вооружения и военная техника противника в районах сосредоточения", – отметили в ВСУ.

Помимо этого, в зону поражения попали понтонная переправа и плавсредства противника с военной техникой на них.

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