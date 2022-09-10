С начала сентября ВСУ освободили около 2 тыс. км² территории Украины, которая была под оккупацией РФ – Зеленский

"Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. К настоящему времени в рамках активных действий с начала сентября уже освобождены около 2 тыс. км² нашей территории", – сказал президент.

Он поблагодарил за это украинских военных.

"Я благодарю сегодня бойцов 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины, которые отличились на харьковском направлении. Молодцы! Благодарю за обеспечение ситуации в Балаклее [Харьковской области] воинов 214-го отдельного стрелкового батальона, которые вместе с подразделениями Главного управления разведки, Сил специальных операций, спецназовцами Нацгвардии и полицией вернули полный контроль в город. Спасибо всем нашим защитникам, защитницам, которые на этой неделе сделали еще более ощутимым приближение главного, что нам нужно, – нашей победы!" – сказал Зеленский.

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