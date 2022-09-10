С начала сентября ВСУ освободили около 2 тыс. км² территории Украины, которая была под оккупацией РФ – Зеленский

"Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. К настоящему времени в рамках активных действий с начала сентября уже освобождены около 2 тыс. км² нашей территории", – сказал президент.
Он поблагодарил за это украинских военных.
"Я благодарю сегодня бойцов 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины, которые отличились на харьковском направлении. Молодцы! Благодарю за обеспечение ситуации в Балаклее [Харьковской области] воинов 214-го отдельного стрелкового батальона, которые вместе с подразделениями Главного управления разведки, Сил специальных операций, спецназовцами Нацгвардии и полицией вернули полный контроль в город. Спасибо всем нашим защитникам, защитницам, которые на этой неделе сделали еще более ощутимым приближение главного, что нам нужно, – нашей победы!" – сказал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал Зеленский.
В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. В освобожденные города и села возвращаются подразделения Национальной полиции, там проводятся мероприятия по проверке территории.
Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщала 10 сентября, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.