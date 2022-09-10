В Минобороны Украины призвали не сообщать в соцсетях об освобождении населенных пунктов до официальных заявлений

"Спасибо всем неравнодушным, но мы сами справимся с психологическим давлением на врага! Не надо писать о каждом временно оккупированном населенном пункте, что он уже наш. К сожалению, сейчас в сетях распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, не соответствующей действительности. Среди, так сказать, "освобожденных" в ваших постах встречаются населенные пункты, которые лишь частично контролируются ВСУ и там продолжаются бои, а есть даже такие, освобождения которых нет в планах на ближайшие дни", – говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что об освобождении населенного пункта можно говорить только тогда, когда он зачищен и правоохранительные органы провели "стабилизационные мероприятия".

"То есть если наши войска физически зашли в населенный пункт, это еще не означает автоматически, что мы его контролируем. Впереди еще могут быть бои и немало специальных мер по освобождению. Давайте рассмотрим, что такое "наш" на примере Балаклеи. Несколько дней назад было сообщено, что войска вошли в город. Сегодня мы окончательно установили в городе контроль, провели все необходимые мероприятия и подняли флаг, о чем тоже были сообщения на ресурсах Минобороны и ВСУ", – написала Маляр.

Замминистра призвала читать официальные источники: Офис президента, Минобороны, ресурсы Вооруженных сил Украины и Генштаба.

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