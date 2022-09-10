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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минобороны Украины призвали не сообщать в соцсетях об освобождении населенных пунктов до официальных заявлений

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Спасибо всем неравнодушным, но мы сами справимся с психологическим давлением на врага!
Спасибо всем неравнодушным, но мы сами справимся с психологическим давлением на врага!
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не сообщать в соцсетях информацию об освобождении населенных пунктов от российских оккупантов, пока об этом не заявят официально. Об этом она написала в Facebook 10 сентября.

"Спасибо всем неравнодушным, но мы сами справимся с психологическим давлением на врага! Не надо писать о каждом временно оккупированном населенном пункте, что он уже наш. К сожалению, сейчас в сетях распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, не соответствующей действительности. Среди, так сказать, "освобожденных" в ваших постах встречаются населенные пункты, которые лишь частично контролируются ВСУ и там продолжаются бои, а есть даже такие, освобождения которых нет в планах на ближайшие дни", – говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что об освобождении населенного пункта можно говорить только тогда, когда он зачищен и правоохранительные органы провели "стабилизационные мероприятия".

"То есть если наши войска физически зашли в населенный пункт, это еще не означает автоматически, что мы его контролируем. Впереди еще могут быть бои и немало специальных мер по освобождению. Давайте рассмотрим, что такое "наш" на примере Балаклеи. Несколько дней назад было сообщено, что войска вошли в город. Сегодня мы окончательно установили в городе контроль, провели все необходимые мероприятия и подняли флаг, о чем тоже были сообщения на ресурсах Минобороны и ВСУ", – написала Маляр.

Замминистра призвала читать официальные источники: Офис президента, Минобороны, ресурсы Вооруженных сил Украины и Генштаба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid02LiYucgrX3WxMgFiZRPTBXfQG7Lc8iDVGSETmqgR9zGCpRUR9GbiJbY3y9mqgxhbKl

Контекст:

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. В освобожденные города и села возвращаются подразделения Национальной полиции, там проводятся мероприятия по проверке территории.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Минобороны, Анна Маляр, война России против Украины
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