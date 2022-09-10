ВСУ отразили атаки россиян в районах восьми населенных пунктов, авиация нанесла 17 ударов по опорным пунктам и местам скопления врага – Генштаб

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Силы обороны успешно отразили наступательные действия противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Бахмут, Первомайское и Новомихайловка", – говорится в сообщении.
Отмечается, что авиация ВСУ совершила более 17 ударов по опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники оккупантов, а также складам боеприпасов.
"Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА и сбили авиационную ракету Х-59 в воздушном пространстве Днепропетровской области", – рассказали украинские военные.
Кроме того, ВСУ из артиллерии ударили по двум пунктам управления, восьми районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также по вражеской понтонной переправе.
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За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея.
Кроме того, 29 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. После этого 4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.
По словам Гуменюк, продвижение ВСУ на юге составляет от двух до нескольких десятков километров на разных участках фронта.