ВСУ отразили атаки россиян в районах восьми населенных пунктов, авиация нанесла 17 ударов по опорным пунктам и местам скопления врага – Генштаб

Авиация ВСУ ударила по опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники оккупантов, а также по складам боеприпасов, отметили в Генштабе Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Силы обороны успешно отразили наступательные действия противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Бахмут, Первомайское и Новомихайловка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация ВСУ совершила более 17 ударов по опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники оккупантов, а также складам боеприпасов.

"Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА и сбили авиационную ракету Х-59 в воздушном пространстве Днепропетровской области", – рассказали украинские военные.

Кроме того, ВСУ из артиллерии ударили по двум пунктам управления, восьми районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также по вражеской понтонной переправе.

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