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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отразили атаки россиян в районах восьми населенных пунктов, авиация нанесла 17 ударов по опорным пунктам и местам скопления врага – Генштаб

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Авиация ВСУ ударила по опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники оккупантов, а также по складам боеприпасов, отметили в Генштабе
Авиация ВСУ ударила по опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники оккупантов, а также по складам боеприпасов, отметили в Генштабе
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток 10 сентября отбили ряд атак российских оккупационных войск в районах восьми населенных пунктов.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Силы обороны успешно отразили наступательные действия противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Бахмут, Первомайское и Новомихайловка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация ВСУ совершила более 17 ударов по опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники оккупантов, а также складам боеприпасов.

"Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА и сбили авиационную ракету Х-59 в воздушном пространстве Днепропетровской области", – рассказали украинские военные.

Кроме того, ВСУ из артиллерии ударили по двум пунктам управления, восьми районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также по вражеской понтонной переправе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02TQaGimRmYE7TSCj7vTcZdicmT7tAd5N3P36V1dma43DBmXvfWTkMyWqPtWEvgJ8cl

Контекст:

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея.

Кроме того, 29 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. После этого 4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.

По словам Гуменюк, продвижение ВСУ на юге составляет от двух до нескольких десятков километров на разных участках фронта.

Теги: Россия, Первомайское, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, Вооруженные силы Украины, боеприпасы, артиллерия, переправа, Майорск, Зайцево, ВСУ, наступление, война России против Украины, ракеты, Новомихайловка, Бахмут, российские оккупанты
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