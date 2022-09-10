Продвижение ВСУ на юге составляет от двух до нескольких десятков километров на разных участках фронта – Гуменюк

Гуменюк сказала, что ВСУ работают над тем, чтобы украинцы понимали, "что на самом деле происходит на линии фронта даже в условиях информационной тишины" Фото: Media Center Ukraine / Facebook

"Результаты радуют, и мы работаем над тем, чтобы они каждое утро были достаточно убедительными и таким, непрямым образом укрепляли боевой дух украинцев и понимание того, что на самом деле происходит на линии фронта даже в условиях информационной тишины, – сказала Гуменюк, отвечая на вопрос о результатах работы Вооруженных сил за прошедшие сутки. – Есть продвижение наших войск по линии южного фронта по разным участкам от двух до нескольких десятков километров. В скором времени мы обязательно сообщим о тех населенных пунктах, которые с радостью встречают наших бойцов".

Она отметила, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили на юге более 70 оккупантов, девять танков и две крупнокалиберные гаубицы, которыми армия РФ обстреливала, в частности, Никополь. По словам Гуменюк, оккупанты, не имея успехов на фронте, пытаются мстить районам, которые недосягаемые для них, держат их под психологическим и огневым давлением.