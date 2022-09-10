Продвижение ВСУ на юге составляет от двух до нескольких десятков километров на разных участках фронта – Гуменюк

"Результаты радуют, и мы работаем над тем, чтобы они каждое утро были достаточно убедительными и таким, непрямым образом укрепляли боевой дух украинцев и понимание того, что на самом деле происходит на линии фронта даже в условиях информационной тишины, – сказала Гуменюк, отвечая на вопрос о результатах работы Вооруженных сил за прошедшие сутки. – Есть продвижение наших войск по линии южного фронта по разным участкам от двух до нескольких десятков километров. В скором времени мы обязательно сообщим о тех населенных пунктах, которые с радостью встречают наших бойцов".
Она отметила, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили на юге более 70 оккупантов, девять танков и две крупнокалиберные гаубицы, которыми армия РФ обстреливала, в частности, Никополь. По словам Гуменюк, оккупанты, не имея успехов на фронте, пытаются мстить районам, которые недосягаемые для них, держат их под психологическим и огневым давлением.
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. В освобожденные города и села возвращаются подразделения Национальной полиции, там проводятся мероприятия по проверке территории.
Кроме того, 29 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. После этого 4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.
9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США видят успехи Украины на юге и "определенные успехи" – в Харьковской области. Как отмечает Reuters, наступление на юге Украины обсуждалось несколько недель, но подробности о происходящем там "скудны". Наступление в Харьковской области агентство назвало "неожиданным", но подчеркнуло, что именно там Украина достигла некоторых из наиболее значительных успехов.