В Херсоне появились новые проукраинские граффити

"Активисты движения "Жовта стрічка" распространяют проукраинские граффити и открытки, символ движения "Жовта стрічка" и зарисовывают флаги РФ. Обстановка в Херсоне довольно сложная, много патрулей оккупантов, но, несмотря на всю опасность, наши активисты не сбавляют обороты", – говорится в сообщении.

Контекст:

После оккупации Херсона в регионе активизировалось партизанское движение, в регионе произошло уже несколько покушений на коллаборантов, часть из них – удачные. Также активисты регулярно развешивают в Херсоне проукраинские листовки и рисуют граффити.

Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях.

Партизаны на юге Украины активно работают во взаимодействии с военными и скоро можно будет увидеть результаты этой работы, анонсировала 5 августа спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.