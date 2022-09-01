Партизаны – большое преимущество Украины в войне, которую развязала Россия – Washington Post

Благодаря поставкам американских систем HIMARS и другого высокоточного оружия, украинская армия уничтожает российские полевые штабы, склады боеприпасов, мосты и транспортные узлы. Еще одно большое преимущество Украины в новой фазе войны – это партизаны. Каждый украинец с телефоном – это потенциальный сборщик разведывательных данных и корректировщик артиллерии, пишет журналист.

Готовясь к российскому вторжению, каждая бригада Сил спецопераций Украины в прошлом году создала из местных жителей роты сопротивления и начала их тренировать. Такие роты были сформированы в Херсонской и Запорожской областях, а также на Донбассе. Поскольку эти регионы были потенциальными целями для российского вторжения, поясняет автор статьи.

Подпольное сопротивление уничтожило многих коллаборантов на оккупированных территориях. За последние несколько недель «чиновников», назначенных Россией, убивали или калечили, взрывали их автомобили. Некоторых из них отравили или застрелили. Столкнувшись с ожесточенным украинским сопротивлением, Москва начала активнее привлекать к войне наемников из группы "Вагнер". Но после 6 месяцев сражений наступление увязло. Похоже, дела идут совсем плохо, - резюмирует Дэвид Игнатиус.