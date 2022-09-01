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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Партизаны – большое преимущество Украины в войне, которую развязала Россия – Washington Post

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Подпольное сопротивление уничтожило многих коллаборантов на оккупированных территориях
Подпольное сопротивление уничтожило многих коллаборантов на оккупированных территориях
Фото: .depositphotos.com

Украина не просто выжила, она может даже вернуть себе часть оккупированных территорий. И все это при помощи военной техники от партнеров и организованному подпольному сопротивлению, пишет в статье для Washington Post американский журналист Дэвид Игнатиус.

Благодаря поставкам американских систем HIMARS и другого высокоточного оружия, украинская армия уничтожает российские полевые штабы, склады боеприпасов, мосты и транспортные узлы. Еще одно большое преимущество Украины в новой фазе войны – это партизаны. Каждый украинец с телефоном – это потенциальный сборщик разведывательных данных и корректировщик артиллерии, пишет журналист.

Готовясь к российскому вторжению, каждая бригада Сил спецопераций Украины в прошлом году создала из местных жителей роты сопротивления и начала их тренировать. Такие роты были сформированы в Херсонской и Запорожской областях, а также на Донбассе. Поскольку эти регионы были потенциальными целями для российского вторжения, поясняет автор статьи.

Подпольное сопротивление уничтожило многих коллаборантов на оккупированных территориях. За последние несколько недель «чиновников», назначенных Россией, убивали или калечили, взрывали их автомобили. Некоторых из них отравили или застрелили. Столкнувшись с ожесточенным украинским сопротивлением, Москва начала активнее привлекать к войне наемников из группы "Вагнер". Но после 6 месяцев сражений наступление увязло. Похоже, дела идут совсем плохо, - резюмирует Дэвид Игнатиус.

Контекст:

После оккупации Херсона в регионе активизировалось партизанское движение, в регионе произошло уже несколько покушений на коллаборантов, часть из них – удачные. Также активисты регулярно развешивают в Херсоне проукраинские листовки и рисуют граффити.

Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях.

Партизаны на юге Украины активно работают во взаимодействии с военными и скоро можно будет увидеть результаты этой работы, анонсировала 5 августа спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Теги: Россия, Украина, партизаны, наемники, война России против Украины
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