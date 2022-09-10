Среди прибывающих в Украину оккупантов возросло количество членовредительств, враг пытается вербовать добровольцев из Кыргызстана – Генштаб ВСУ

На южнобугском направлении потери подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ за сутки составили более 58 человек убитыми, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в вечерней сводке, опубликованной 10 сентября в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на южнобугском направлении потери подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ за предыдущие сутки составили более 58 человек убитыми.

"Командование оккупационных войск проводит мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений 1-го армейского корпуса за счет перевода уцелевшего после боевых действий личного состава в другие подразделения. Так, по имеющейся информации, остатки личного состава от так называемого батальона специального назначения "Хан" переведены в 9-й полк морской пехоты, – говорится в сообщении. – Среди прибывающего в Украину на усиление личного состава возросло количество членовредительств".

По информации Генштаба ВСУ, руководство РФ постоянно ищет новые источники пополнения резервов.

"Обещая высокое денежное содержание и социальный пакет, пытается вербовать через группы в социальных сетях добровольцев среди отставных военных в Кыргызской Республике", – указывается в сообщении.

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