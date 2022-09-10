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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Среди прибывающих в Украину оккупантов возросло количество членовредительств, враг пытается вербовать добровольцев из Кыргызстана – Генштаб ВСУ

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На южнобугском направлении потери подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ за сутки составили более 58 человек убитыми, отметили в Генштабе ВСУ
На южнобугском направлении потери подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ за сутки составили более 58 человек убитыми, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска продолжают нести потери в войне, которую 24 февраля против Украины начала РФ.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной 10 сентября в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на южнобугском направлении потери подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ за предыдущие сутки составили более 58 человек убитыми.

"Командование оккупационных войск проводит мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений 1-го армейского корпуса за счет перевода уцелевшего после боевых действий личного состава в другие подразделения. Так, по имеющейся информации, остатки личного состава от так называемого батальона специального назначения "Хан" переведены в 9-й полк морской пехоты, – говорится в сообщении. – Среди прибывающего в Украину на усиление личного состава возросло количество членовредительств".

По информации Генштаба ВСУ, руководство РФ постоянно ищет новые источники пополнения резервов.

"Обещая высокое денежное содержание и социальный пакет, пытается вербовать через группы в социальных сетях добровольцев среди отставных военных в Кыргызской Республике", – указывается в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02TQaGimRmYE7TSCj7vTcZdicmT7tAd5N3P36V1dma43DBmXvfWTkMyWqPtWEvgJ8cl

Контекст:

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея.

Кроме того, 29 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. После этого 4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.

По словам Гуменюк, продвижение ВСУ на юге составляет от двух до нескольких десятков километров на разных участках фронта.

По данным Генштаба ВСУ на 10 сентября, общее число потерь РФ среди личного состава за время полномасштабного вторжения в Украину достигло 52 250 человек.

Теги: Россия, Украина, Кыргызстан, Генштаб ВСУ, добровольцы, ВСУ, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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