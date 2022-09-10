Около 350 оккупантов, вертолет и 10 беспилотников. Генштаб обнародовал свежую статистику о потерях РФ в войне

Об этом проинформировал Генеральный штаб ВСУ 10 сентября.
Другие потери противника выглядят так:
- танки – 2136 (+14);
- боевые бронированные машины – 4584 (+9);
- артиллерийские системы – 1259 (+22);
- РСЗО – 311 (+5);
- средства ПВО – 162 (+3);
- самолеты – 239;
- вертолеты – 212 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 212 (+1);
- крылатые ракеты – 215 (+1);
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3426 (+27);
- специальная техника – 114 (+2).
Наибольшие потери оккупанты понесли на харьковском и донецком направлениях, сообщили в Генштабе, подчеркнув, что данные еще уточняются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)