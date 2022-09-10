Около 350 оккупантов, вертолет и 10 беспилотников. Генштаб обнародовал свежую статистику о потерях РФ в войне

Украинские защитники уничтожили уже более 52 тыс. оккупантов Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Об этом проинформировал Генеральный штаб ВСУ 10 сентября.

Другие потери противника выглядят так:

танки – 2136 (+14) ;

; боевые бронированные машины – 4584 (+9) ;

; артиллерийские системы – 1259 (+22) ;

; РСЗО – 311 (+5) ;

; средства ПВО – 162 (+3) ;

; самолеты – 239;

вертолеты – 212 (+1) ;

; БПЛА оперативно-тактического уровня – 212 (+1) ;

; крылатые ракеты – 215 (+1) ;

; корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3426 (+27) ;

; специальная техника – 114 (+2) .

Наибольшие потери оккупанты понесли на харьковском и донецком направлениях, сообщили в Генштабе, подчеркнув, что данные еще уточняются.

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