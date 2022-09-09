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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Директор ЦРУ заявил, что Россия будет платить очень высокую цену за войну в Украине

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Бернс считает, что за вторжение РФ в Украину будут расплачиваться несколько поколений россиян
Бернс считает, что за вторжение РФ в Украину будут расплачиваться несколько поколений россиян
Фото: EPA

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что провал президента РФ Владимира Путина в Украине не только продемонстрировал военную слабость России, но и приведет к значительному и долгосрочному ущербу для страны-оккупанта, написало 8 сентября CNN.

Бернс считает, что трудно увидеть в "послужном списке" развязанной Россией войны и, соответственно, в послужном списке Путина, "что-либо иное, кроме провала".

Помимо того, что была выявлена слабость российских вооруженных сил, в результате будет нанесен долгосрочный ущерб российской экономике и поколениям россиян, считает глава ЦРУ.

"Россия заплатит очень высокую цену, я думаю, в течение длительного периода времени", – добавил он.

Бернс также остановился на контрнаступлении украинских военных на юге и на харьковском направлении. Глава ЦРУ отметил, что не стал недооценивать возможности и мужество украинцев, воюющих на северо-востоке страны "прямо сейчас".

Контекст:

Сегодня – 198-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. В начале апреля российские войска были изгнаны ВСУ из северных областей страны.

8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные за последнее время освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении, продвинулись на краматорском и славянском. 

Кроме того, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что в конце августа ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. 

С 1-го по 8 сентября ВСУ освободили от российской оккупации более 1 тыс. км² территории Украины, сообщил президент Владимир Зеленский. Также он официально объявил об освобождении Балаклеи Харьковской области.

По данным Генштаба ВСУ на 9 сентября, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ (24 февраля) ликвидировано 51,9 тыс. российских оккупантов, уничтожено 2122 танка, 4575 боевых бронированных машин, 3399 единиц автотехники, 239 самолетов врага.

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