Директор ЦРУ заявил, что Россия будет платить очень высокую цену за войну в Украине

Бернс считает, что трудно увидеть в "послужном списке" развязанной Россией войны и, соответственно, в послужном списке Путина, "что-либо иное, кроме провала".
Помимо того, что была выявлена слабость российских вооруженных сил, в результате будет нанесен долгосрочный ущерб российской экономике и поколениям россиян, считает глава ЦРУ.
"Россия заплатит очень высокую цену, я думаю, в течение длительного периода времени", – добавил он.
Бернс также остановился на контрнаступлении украинских военных на юге и на харьковском направлении. Глава ЦРУ отметил, что не стал недооценивать возможности и мужество украинцев, воюющих на северо-востоке страны "прямо сейчас".
Сегодня – 198-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. В начале апреля российские войска были изгнаны ВСУ из северных областей страны.
8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные за последнее время освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении, продвинулись на краматорском и славянском.
Кроме того, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что в конце августа ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.
С 1-го по 8 сентября ВСУ освободили от российской оккупации более 1 тыс. км² территории Украины, сообщил президент Владимир Зеленский. Также он официально объявил об освобождении Балаклеи Харьковской области.
По данным Генштаба ВСУ на 9 сентября, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ (24 февраля) ликвидировано 51,9 тыс. российских оккупантов, уничтожено 2122 танка, 4575 боевых бронированных машин, 3399 единиц автотехники, 239 самолетов врага.