Директор ЦРУ заявил, что Россия будет платить очень высокую цену за войну в Украине

Бернс считает, что за вторжение РФ в Украину будут расплачиваться несколько поколений россиян Фото: EPA

Бернс считает, что трудно увидеть в "послужном списке" развязанной Россией войны и, соответственно, в послужном списке Путина, "что-либо иное, кроме провала".

Помимо того, что была выявлена слабость российских вооруженных сил, в результате будет нанесен долгосрочный ущерб российской экономике и поколениям россиян, считает глава ЦРУ.

"Россия заплатит очень высокую цену, я думаю, в течение длительного периода времени", – добавил он.

Бернс также остановился на контрнаступлении украинских военных на юге и на харьковском направлении. Глава ЦРУ отметил, что не стал недооценивать возможности и мужество украинцев, воюющих на северо-востоке страны "прямо сейчас".