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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден поблагодарил ЦРУ за раскрытие планов Путина по полномасштабному вторжению в Украину

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Байден: Именно благодаря невероятной работе наших специалистов по разведке мы смогли предупредить мир о том, что Путин планировал в Украине
Байден: Именно благодаря невероятной работе наших специалистов по разведке мы смогли предупредить мир о том, что Путин планировал в Украине
Фото: EPA

Президент США Джо Байден поблагодарил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) за помощь в предупреждении мира о планах президента РФ Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину. Об этом он заявил во время речи, посвященной 75-летию создания ЦРУ, она опубликована на сайте Белого дома.

"Именно благодаря невероятной работе наших специалистов по разведке мы смогли предупредить мир о том, что Владимир Путин планировал в Украине. Мы видели, что он делал. Вы видели это – силы, которые он собирал, планы, которые он строил. Разоблачение путинского сценария проделало гигантскую брешь в притворстве и дискредитировало его ложь о том, что мы делаем в Украине. Без раскрытия источников и методов, это имело решающее значение для нашей способности сплотить наших союзников и партнеров по всему миру – опять же, не преувеличение – чтобы сохранить их единство", – сказал он.

Байден также заявил, что Путин "рассчитывал на возможность разрушить НАТО и сломить нашу решимость".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, ЦРУ, разведка, война России против Украины
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