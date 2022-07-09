Байден поблагодарил ЦРУ за раскрытие планов Путина по полномасштабному вторжению в Украину

Байден: Именно благодаря невероятной работе наших специалистов по разведке мы смогли предупредить мир о том, что Путин планировал в Украине Фото: EPA

"Именно благодаря невероятной работе наших специалистов по разведке мы смогли предупредить мир о том, что Владимир Путин планировал в Украине. Мы видели, что он делал. Вы видели это – силы, которые он собирал, планы, которые он строил. Разоблачение путинского сценария проделало гигантскую брешь в притворстве и дискредитировало его ложь о том, что мы делаем в Украине. Без раскрытия источников и методов, это имело решающее значение для нашей способности сплотить наших союзников и партнеров по всему миру – опять же, не преувеличение – чтобы сохранить их единство", – сказал он.

Байден также заявил, что Путин "рассчитывал на возможность разрушить НАТО и сломить нашу решимость".

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