Байден поблагодарил ЦРУ за раскрытие планов Путина по полномасштабному вторжению в Украину

"Именно благодаря невероятной работе наших специалистов по разведке мы смогли предупредить мир о том, что Владимир Путин планировал в Украине. Мы видели, что он делал. Вы видели это – силы, которые он собирал, планы, которые он строил. Разоблачение путинского сценария проделало гигантскую брешь в притворстве и дискредитировало его ложь о том, что мы делаем в Украине. Без раскрытия источников и методов, это имело решающее значение для нашей способности сплотить наших союзников и партнеров по всему миру – опять же, не преувеличение – чтобы сохранить их единство", – сказал он.
Байден также заявил, что Путин "рассчитывал на возможность разрушить НАТО и сломить нашу решимость".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни. 11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.