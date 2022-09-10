В Генштабе ВСУ заявили об освобождении от российских оккупантов населенных пунктов в Харьковской области и на юге Украины

Об этом в вечерней сводке, опубликованной 10 сентября в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области и на южнобугском направлении, – говорится в сообщении. – По соображениям безопасности наших военнослужащих официальная информация будет предоставлена впоследствии".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. В освобожденные города и села возвращаются подразделения Национальной полиции, там проводятся мероприятия по проверке территории.

Кроме того, 29 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. После этого 4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.

По словам Гуменюк, продвижение ВСУ на юге составляет от двух до нескольких десятков километров на разных участках фронта.