"Лисичанск… замечательный украинский город. Ох и работы будет по восстановлению". Глава Луганской ОВА на фоне контрнаступления ВСУ опубликовал пост в соцсети

"Лисичанск… замечательный украинский город, – отметил Гайдай. – Ох и работы будет по восстановлению…"
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В регионе под контролем украинских военных оставались два села, сообщал Гайдай 17 июля. 13 августа он рассказал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он отметил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.