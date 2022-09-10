"Операция по свертыванию". В минобороны РФ прокомментировали бегство оккупантов из районов Балаклеи и Изюма

Брифинг официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова опубликован 10 сентября в Telegram минобороны РФ.

"Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении, – сказал Конашенков. – С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию "ДНР".

Конашенков в ходе брифинга со сводкой о ходе войны РФ против Украины 9 сентября не упомянул о том, что оккупационные войска РФ отступили из Балаклеи Харьковской области. О Балаклее он ничего не говорил и на брифинге 7 сентября.

Кроме того, министерство обороны РФ отключило комментарии в своих аккаунтах в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", пишет проект "Можем объяснить", отмечая, что сначала комментарии пытались модерировать, удаляя сообщения с упоминанием о Балаклее. Потом возможность комментировать просто закрыли.

По словам главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова "враги выглядят жалко".

"Решится ли на четвертый день украинского наступления министерство обороны "второй армии мира" прекратить молчание и хотя бы что-то официально заявить по рекордным темпам бегства российской армии, о многих сотнях убитых и пленных российских военных, о десятках единиц брошенной и уничтоженной тяжелой боевой техники, о многих десятках освобожденных ВСУ населенных пунктов?" – написал он в Facebook 10 сентября до брифинга Конашенкова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)