Не успел сбежать. ГБР задержало "начальника" оккупационной полиции Балаклеи

По данным следствия, мужчина хотел сбежать на оккупированную территорию Луганской области, но не успел Фото: dbr.gov.ua

Его задержали в Купянске.

"Ранее предатель был одним из руководителей Балаклейской полиции, а когда пришли оккупанты, добровольно согласился с ними сотрудничать. За это он получил должность "начальника" оккупационного участка", – говорится в сообщении.

После того как Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из города, он решил бежать на временно оккупированную территорию Луганской области, но не успел.

"В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении, а также об избрании меры пресечения", – сообщили в ГБР.