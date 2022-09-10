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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Не успел сбежать. ГБР задержало "начальника" оккупационной полиции Балаклеи

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По данным следствия, мужчина хотел сбежать на оккупированную территорию Луганской области, но не успел
По данным следствия, мужчина хотел сбежать на оккупированную территорию Луганской области, но не успел
Фото: dbr.gov.ua

Украинские правоохранители задержали "начальника" оккупационной полиции деоккупированной Балаклеи Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований Украины 10 сентября.

Его задержали в Купянске.

"Ранее предатель был одним из руководителей Балаклейской полиции, а когда пришли оккупанты, добровольно согласился с ними сотрудничать. За это он получил должность "начальника" оккупационного участка", – говорится в сообщении.

После того как Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из города, он решил бежать на временно оккупированную территорию Луганской области, но не успел.

"В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении, а также об избрании меры пресечения", – сообщили в ГБР.

Контекст:

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. В освобожденные города и села возвращаются подразделения Национальной полиции, там проводятся мероприятия по проверке территории.

10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от российских оккупантов Балаклее.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, война России против Украины, Балаклея, ГБР, коллаборационизм
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