Не успел сбежать. ГБР задержало "начальника" оккупационной полиции Балаклеи

Его задержали в Купянске.
"Ранее предатель был одним из руководителей Балаклейской полиции, а когда пришли оккупанты, добровольно согласился с ними сотрудничать. За это он получил должность "начальника" оккупационного участка", – говорится в сообщении.
После того как Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из города, он решил бежать на временно оккупированную территорию Луганской области, но не успел.
"В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении, а также об избрании меры пресечения", – сообщили в ГБР.
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. В освобожденные города и села возвращаются подразделения Национальной полиции, там проводятся мероприятия по проверке территории.
10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от российских оккупантов Балаклее.