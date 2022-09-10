Оккупанты в течение суток нанесли девять ракетных и 10 авиаударов по 19 населенным пунктам в семи областях Украины – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook в 18.29, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что под обстрел оккупантов попали 19 населенных пунктов в семи областях: Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской.

"От ударов противника пострадали населенные пункты Славгород, Великая Писаревка, Великие Проходы, Авдеевка, Северск, Константиновка, Бахмут, Невельское, Марьинка, Великая Новоселка, Днепр, Нескучное, Вольное Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Николаев, Белогорье, Сухой Ставок и Брускинское", – говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру Украины на девяти направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея.

Кроме того, 29 августа начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. После этого 4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.

По словам Гуменюк, продвижение ВСУ на юге составляет от двух до нескольких десятков километров на разных участках фронта.

Российские военные выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет, сообщило 4 сентября управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.