ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский сообщил об освобождении еще двух сел в Харьковской области

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Зеленский: Мы должны помнить, что свобода не дается легко
Зеленский: Мы должны помнить, что свобода не дается легко
Фото: EPA

Украинские военные освободили еще два села в Харьковской области. Об этом 10 сентября в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Шаг за шагом наши бойцы деоккупируют украинскую землю. Воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили Василенково и Артемовку Харьковской области. Мы должны помнить, что свобода не дается легко. Украинские защитники ценой собственной жизни борются за независимость для каждого из нас", – написал президент.

Он поблагодарил украинских защитников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

10 сентября Зеленский сообщил, что с начала месяца ВСУ освободили около 2 тыс. км² территории, которая была под временной российской оккупацией.

В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. В освобожденные города и села возвращаются подразделения Национальной полиции, там проводятся мероприятия по проверке территории.

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщала 10 сентября, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, деоккупация
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