Служба безопасности Украины сообщила, что ее спецназ зашел в Купянск. Фото

Об этом пресс-центр СБУ сообщил в Facebook, опубликовав фото спецназовцев в городе.

"Спецназ ЦСО "А" СБУ в Купянске, который был и всегда будет украинским! Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра! Идем дальше!" – заявили в СБУ.

О том, что украинские защитники освободили Купянск, советница председателя Харьковского облсовета Наталья Попова писала несколько часов назад, публикуя фото военнослужащих 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого отамана Ивана Сирко.

Купянский горсовет предупреждает, что возвращаться в город еще опасно. Когда это будет возможно, обещают сообщить отдельно.