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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Служба безопасности Украины сообщила, что ее спецназ зашел в Купянск. Фото

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Спецназовцы СБУ в Купянске
Спецназовцы СБУ в Купянске
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Спецназ Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины зашел в Купянск Харьковской области, который был захвачен россиянами в феврале, в первые дни полномасштабного вторжения.

Об этом пресс-центр СБУ сообщил в Facebook, опубликовав фото спецназовцев в городе.

"Спецназ ЦСО "А" СБУ в Купянске, который был и всегда будет украинским! Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра! Идем дальше!" – заявили в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02APXsVpVb6XVmHGbP93Xcda4GGijztFB4SVqZ1QeYbaK4np3TyANLa2B8pMKEZZStl

О том, что украинские защитники освободили Купянск, советница председателя Харьковского облсовета Наталья Попова писала несколько часов назад, публикуя фото военнослужащих 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого отамана Ивана Сирко.

https://www.facebook.com/popova.natali/posts/pfbid0zaYm5vKnHk3gzPxJTwZeCWc2srUk9ksF517syxzGiC6UZEQA27TKxhSDtkXjHXkMl

Купянский горсовет предупреждает, что возвращаться в город еще опасно. Когда это будет возможно, обещают сообщить отдельно.

https://www.facebook.com/kuprada/posts/pfbid0PgtK9ij3SYcGSDSCSpM973CCBZCALiY5YhUbEm1Cbvbs9gZ6dVCSTphwDkqwFDeEl

Контекст:

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. В освобожденные города и села возвращаются подразделения Национальной полиции, там проводятся мероприятия по проверке территории.

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками было оккупировано около 31% территории области.

Купянск – первый город Харьковской области, оккупированный россиянами. 28 февраля избранный украинцами мэр Купянска Геннадий Мацегора перешел на сторону врага и "сдал" город войскам РФ.

В вечерней сводке 5 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об уничтожении значительных сил оккупантов в Купянске. "В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины", – сообщили в Генштабе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Харьковская область, спецназ, Купянск, война России против Украины, военнослужащий, Служба безопасности Украины
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