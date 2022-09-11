В Харьковской области освободили от оккупантов еще один населенный пункт

"Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в Чкаловское Харьковской области. И так будет повсюду. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села", – написал он.

Зеленский опубликовал видео, на котором показано, как военнослужащий поднимает флаг Украины в Чкаловском, а также вид поселка с высоты.