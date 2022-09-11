В Харьковской области освободили от оккупантов еще один населенный пункт

"Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в Чкаловское Харьковской области. И так будет повсюду. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села", – написал он.
Зеленский опубликовал видео, на котором показано, как военнослужащий поднимает флаг Украины в Чкаловском, а также вид поселка с высоты.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сейчас под оккупацией РФ находятся Автономная Республика Крым, отдельные регионы Донецкой и Луганской областей (с 2014 года), а также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и еще часть Донецкой и Луганской областей, захваченные оккупантами после 24 февраля.
2 июня Зеленский говорил, что всего под контролем РФ находится почти 20% территории Украины – около 125 тыс. км².
Украинские защитники ведут контрнаступление на разных участках фронта. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. 10 сентября она проинформировала, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал Зеленский. 10 сентября он сообщил, что освобождено уже около 2 тыс. км² территории, которая была под временной российской оккупацией.
Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.