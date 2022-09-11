Зеленский заявил, что зимний период может стать переломным для деоккупации территорий Украины, но нужны систематические поставки необходимого оружия

"Я считаю, что эта зима переломная, и она может привести к быстрой деоккупации Украины. Мы видим, как они [оккупанты] бегут на некоторых направлениях. Если бы мы были сильнее оружием, мы бы деоккупировали быстрее. [...] Мы всегда готовы отстаивать свою землю", – сказал он.

Зеленский отметил, что своеобразное контрнаступление в Украине началось 24 февраля, когда украинское общество сплотилось для борьбы с Россией.

"Все стали одной профессии. Эта профессия – украинец, содержание профессии – выжить. Потому это главная наша контратака. Она началась, она неизменна", – заявил он.