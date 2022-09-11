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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что зимний период может стать переломным для деоккупации территорий Украины, но нужны систематические поставки необходимого оружия

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Зеленский: Мы всегда готовы отстаивать свою землю
Зеленский: Мы всегда готовы отстаивать свою землю
Фото: president.gov.ua

Зимний период может стать переломным в освобождении территории Украины от российских оккупантов, но Вооруженным силам Украины нужно систематическое снабжение необходимых видов вооружения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время дискуссии на 17-й встрече Ялтинской экономической стратегии (YES), сообщила его пресс-служба.

"Я считаю, что эта зима переломная, и она может привести к быстрой деоккупации Украины. Мы видим, как они [оккупанты] бегут на некоторых направлениях. Если бы мы были сильнее оружием, мы бы деоккупировали быстрее. [...] Мы всегда готовы отстаивать свою землю", – сказал он.

Зеленский отметил, что своеобразное контрнаступление в Украине началось 24 февраля, когда украинское общество сплотилось для борьбы с Россией.

"Все стали одной профессии. Эта профессия – украинец, содержание профессии – выжить. Потому это главная наша контратака. Она началась, она неизменна", – заявил он.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату "Рамштайн" присоединились 50 государств.

Сейчас под оккупацией РФ находятся Автономная Республика Крым и часть Донецкой и Луганской областей (с 2014 года), а также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и еще часть Донецкой и Луганской областей, захваченные оккупантами после 24 февраля.

Теги: Россия, Украина, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, деоккупация
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